Τεράστια φωτιά ξέσπασε το Σάββατο (7/6) στην πόλη Πούσκινο, στα περίχωρα της Μόσχας, προκαλώντας πανικό και έντονη κινητοποίηση των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μεγάλη αποθήκη στη λεωφόρο Νοβάγια, όπου φυλάσσονταν εύφλεκτα υγρά σε βαρέλια, φιάλες αερίου και παλέτες.

Η αποθήκη φέρεται να τροφοδοτούσε και τον ρωσικό στρατό, γεγονός που προσδίδει στο περιστατικό στρατηγική σημασία.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα και συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλες εκρήξεις. Το ρωσικό κανάλι Telegram Mash μετέδωσε πως στο σημείο ακούστηκαν εκρήξεις από φιάλες υγραερίου που βρίσκονταν εντός της αποθήκης.

Αρχικά, η εστία της πυρκαγιάς καταλάμβανε περίπου 8.100 τετραγωνικά μέτρα, όμως μέσα σε λίγες ώρες η έκταση των ζημιών υπερδιπλασιάστηκε, αγγίζοντας τα 20.000 τετραγωνικά. Μαύρος πυκνός καπνός κάλυψε την περιοχή, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική και περιορίζοντας την ορατότητα.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στη Μόσχα

Moscow region, Russia ❗

🔥💨 Pushkino – Fire at a warehouse containing flammable liquid and gas cylinders on Novaya St., 16.! According to Yandex Maps, the office of Spectrol, a company that produces car chemicals, oils and car cosmetics, is located at 16 Novaya St. pic.twitter.com/oM4FRP38TR — LX (@LXSummer1) June 7, 2025

Video of another fire in the Moscow region . These are fuel & lubricants warehouses in Pushkino near Moscow ablaze with the sound of explosions. These warehouses are owned by Luxe Oil, a lubricants and oil supplier to Russia`s auto market & reportedly the Russian military. pic.twitter.com/MctZtUKWQE — raging545 (@raging545) June 7, 2025

Pushkino fire in Moscow oblast is out of control 🔎 Source: https://t.co/7bCE3toSgQ https://t.co/tQOzULP88O pic.twitter.com/tlHPqr6BqN — Sergi CJ 🇺🇦 (@SCristobalJane) June 7, 2025

Οι ρωσικές αρχές ανέβασαν τον βαθμό επικινδυνότητας της επιχείρησης στο υψηλότερο επίπεδο και επιστράτευσαν περισσότερους από 100 πυροσβέστες και 27 οχήματα.

Επιστρατεύτηκε ακόμα και εναέρια υποστήριξη, καθώς οι συνθήκες κατάσβεσης χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά δύσκολες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή θύματα, ωστόσο το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων πυρκαγιών σε στρατηγικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημες εξηγήσεις για τα αίτια, ενώ τα ρωσικά κρατικά μέσα τηρούν σιγή για τις διαστάσεις της καταστροφής.