Η Γάζα βυθίζεται στο χάος, καθώς μετά από τρεις μήνες ασφυκτικού αποκλεισμού από το Ισραήλ, ο άμαχος πληθυσμός βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν τη λιμοκτονία. Η ανθρωπιστική βοήθεια που καταφέρνει να φτάσει είναι ελάχιστη και δεν επαρκεί για να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες των Παλαιστινίων.

Συγκλονιστικό είναι ένα βίντεο, που δημοσιεύτηκε από το CNN, και καταγράφει τη σπαρακτική εικόνα μιας μητέρας στους δρόμους της Χαν Γιουνίς, να προσπαθεί με τα χέρια της και με ό,τι ρούχα έχει, να μαζέψει αλεύρι από το έδαφος. Το σακί έσπασε κατά τη μεταφορά και το πολύτιμο υλικό σκορπίστηκε στον δρόμο, με δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν για να περισώσουν όσο περισσότερο μπορούν.

Η γυναίκα φωνάζει με απόγνωση: «Ο Θεός είναι ο καλύτερος κριτής. Μας αφήνετε να λιμοκτονούμε, σκυλιά!». Η εικόνα αυτή κάνει τον γύρο του κόσμου, αποτυπώνοντας τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

«We’re starving… this is our reality in Gaza» A mother cries out from the heart of hunger and siege, gathering leftover flour from the ground to feed her children, pleading: «Have mercy on the people… my children are starving.»

In Gaza, a morsel of bread is scraped from the…

