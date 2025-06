Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι άνθρωποι στους οποίους παρείχε περίθαλψη, σε εγκατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας την οποία διαχειρίζεται νεοσύστατη οργάνωση υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, είπαν στο προσωπικό της πως «τους πυροβόλησαν απ’ όλες τις πλευρές» μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (στη φωτογραφία του Reuters/Hatem Khaled, επάνω, θρήνος για Παλαιστίνιο που δολοφόνησαν οι ισραηλινές δυνάμεις σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας από την αμερικανική GHF).

Η MSF κατήγγειλε το σύστημα διανομής βοήθειας του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (Gaza Humanitarian Foundation, GHF) για τις σκηνές χάους στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

«Μας είπαν να πάμε να πάρουμε τρόφιμα — και μετά άρχισαν να μας ρίχνουν από παντού»

Israeli open fire directly at starving people gathered to get aid in Rafah! pic.twitter.com/MPisVFVAXa — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) June 1, 2025

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ισραηλινά πυρά στοχοποίησαν χθες Κυριακή το πρωί ανθρώπους που κατευθύνονταν σε κέντρο διανομής επισιτιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται η GHF στη Ράφα, μ’ αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 176.

Η GHF και οι ισραηλινές αρχές διέψευσαν ότι σημειώθηκε οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν. Ομως εργαζόμενοι της MSF και άλλοι γιατροί αναφέρουν πως προσέφεραν βοήθεια σε δεκάδες τραυματίες από σφαίρες στο νοσοκομείο Νάσερ, στη γειτονική πόλη Χαν Γιούνις.

Footage from a survivor of the Witkoff Massacre in Rafah today. Journalists report that Palestinians in displacement camps were instructed by Israeli drone to go to the GHF distribution site, only to be trapped and attacked with live fire. At least 31 have been killed. pic.twitter.com/f7xfvf755W — Good Shepherd Collective (@Shepherds4Good) June 1, 2025

«Ασθενείς είπαν στην MSF ότι τους πυροβολούσαν απ’ όλες τις κατευθύνσεις drones, ελικόπτερα, πλοία, άρματα μάχης και ισραηλινοί στρατιώτες στο πεδίο», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης.

«Επικίνδυνο»

Η Κλερ Μανέρα, συντονίστρια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην MSF, επισήμανε κατά την ίδια ανακοίνωση πως το σύστημα διανομής βοήθειας της GHF «στερεί την ανθρώπινη ιδιότητα» απ’ αυτούς που υποτίθεται πως δημιουργήθηκε για να ωφελήσει, είναι «επικίνδυνο» και «ακραία αναποτελεσματικό».

«Είχε αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς αμάχων που μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται μόνο από ανθρωπιστικές οργανώσεις που είναι ικανές και αποφασισμένες να το κάνουν κατά τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό», πρόσθεσε.

🚨 BREAKING: Eyewitnesses report that the Rafah massacre occurred after Israeli drone loudspeakers instructed displaced Palestinians to head to the area to receive aid. Once they gathered, Israeli forces opened fire and shelled them, killing and injuring hundreds. pic.twitter.com/bRSlPawqEb — Gaza Notifications (@gazanotice) June 1, 2025

Η Νουρ Αλσάκα, εκπρόσωπος της MSF, υπογράμμισε στην ανακοίνωση πως διάδρομοι του νοσοκομείου Νάσερ ήταν ασφυκτικά γεμάτοι τραυματίες, κυρίως άνδρες, μ’ «εμφανή τραύματα από σφαίρες στ’ άκρα τους».

Η MSF παραθέτει τη μαρτυρία τραυματία, του Μανσούρ Σάμι Αμπντι, πατέρα τεσσάρων παιδιών, ο οποίος αφηγήθηκε πως ο κόσμος που χτυπήθηκε από πυρά αγωνιζόταν να πάρει βοήθεια από μόλις πέντε παλέτες.

«Είναι ψέμα»

«Μας είπαν να πάμε να πάρουμε τρόφιμα — και μετά άρχισαν να μας ρίχνουν από παντού», ανέφερε. «Αυτή δεν είναι βοήθεια. Είναι ψέμα».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του διέψευσε τις πληροφορίες αυτές, επικαλούμενος τα ευρήματα προκαταρτικής έρευνάς του. Οι στρατιώτες του «δεν πυροβόλησαν αμάχους ενώ βρίσκονταν κοντά ή μέσα στην εγκατάσταση διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε.

🚨BREAKING | Another medical mission doctor confirms the very high casualty number of the Gaza Humiliation Foundation (Gaza Humanitarian Foundation) Rafah massacre. Australian emergency physician Dr. Ahmed Abu Sweid at Nasser Medical Complex reports that women, children, and… pic.twitter.com/9PFG8DJQ9h — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) June 1, 2025

«Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις υποκινούνται ενεργά από τη Χαμάς», το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που το Ισραήλ ορκίζεται ότι θ’ «αφανίσει» στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε από τη δική του πλευρά εκπρόσωπος του GHF.

