Οι αρχές στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι η «πολιτική λιμοκτονίας» του Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 326 Παλαιστίνιους από τις 2 Μαρτίου, όταν και επιβλήθηκε ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα, με αποτέλεσμα να μην εισέρχεται καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια.

Δραματική προειδοποίηση απηύθυνε ο ΟΗΕ χθες, σημειώνοντας ότι 14.000 παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν μέσα σε 48 ώρες αν ο ισραηλινός στρατός δεν επιτρέψει την είσοδο βοήθειας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«There are 14,000 babies [in Gaza] that will die in the next 48 hours unless we can reach them.»

Tom Fletcher, the UN undersecretary-general for humanitarian affairs, explains the dire situation facing families in Gaza. pic.twitter.com/sqodwflBdl

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 20, 2025