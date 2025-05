Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζε, χαιρέτισε την κοινή δήλωση που έκαναν για τη Γάζα τρεις χώρες της Δύσης. Βρετανία, Γαλλία και Καναδάς απείλησαν ότι θα αναλάβουν δράση κατά του Ισραήλ, αν το Τελ Αβίβ δεν σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό, μετά από σχεδόν τρεις μήνες πλήρους αποκλεισμού, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση για την ανθρωπιστική κρίση στην πολιορκημένη Γάζα, λέγοντας ότι «δύο εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν».

Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ τόνισε όμως ότι αυτή η απειλή έρχεται έπειτα από 19 μήνες καταστροφικού πολέμου. «Αυτό είναι αποτέλεσμα της τεράστιας πίεσης που ασκούν οι απλοί πολίτες στην εξουσία. Και πάλι, φοβάμαι ότι αυτές οι δηλώσεις δεν υποστηρίζονται από πράξεις. Τα λόγια είναι φανταστικά, αλλά σε αυτό το σημείο, χρειαζόμαστε δράση», είπε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε.

«Αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι κυρώσεις και πλήρες εμπάργκο όπλων από τους συμμάχους στο Ισραήλ», είπε. «Είναι αργά. Αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί πριν. Αν είχε συμβεί νωρίτερα, η Γάζα δεν θα είχε μετατραπεί σε κρεατομηχανή».

Πέρα από την επανεκκίνηση εκτεταμένης στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας, το Ισραήλ έχει απαγορεύσει πλήρως την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Έπειτα από τεράστιες πιέσεις και παραδεχόμενος κυνικά ότι το κάνει για «λόγους διπλωματίας», ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέτρεψε λίγη βοήθεια για τους αμάχους. Μόλις πέντε φορτηγά από τα εννέα που είχε συμφωνηθεί αρχικά έφτασαν στον προορισμό τους.

Ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, παραδέχθηκε τον υπολογισμό πίσω από την κίνηση αυτή. Είπε ότι θα βοηθήσει τους συμμάχους του Ισραήλ να «συνεχίσουν να μας παρέχουν μια διεθνή ομπρέλα προστασίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Χάγη».

Οι ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας και Καναδά προειδοποίησαν: «Η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να παράσχει απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα είναι απαράδεκτη και ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια επέκτασης οικισμών στη Δυτική Όχθη. Δεν θα διστάσουμε να λάβουμε περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων».

«Πάντα υποστηρίζαμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τους Ισραηλινούς από την τρομοκρατία. Αλλά αυτή η κλιμάκωση είναι εντελώς δυσανάλογη», ανέφεραν οι Κιρ Στάρμερ, Μαρκ Κάρνεϊ και ο Εμανουέλ Μακρόν, επίσης. Πρόσθεσαν ότι δεν θα μείνουν άπραγοι καθώς η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιδιώκει «αυτές τις σκανδαλώδεις ενέργειες».

Δήλωσαν επίσης την υποστήριξή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Οι Στάρμερ, Κάρνεϊ και Μακρόν πρόσθεσαν ότι έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών.

We firmly oppose the expansion of Israeli military operations in Gaza. The level of human suffering is intolerable.

In the lead-up to the June 18 conference in New York, we must all work toward implementing the two-state solution.

Our joint statement — France, the United…

