«Η πείνα είναι βάναυση» – Κραυγές απόγνωσης στην αιματοβαμμένη Γάζα, όπου ο πληθυσμός είναι στα πρόθυρα λιμού

«Σταγόνα στον ωκεανό» και «στάχτη στα μάτια»: έτσι χαρακτηρίζουν αξιωματούχοι του ΟΗΕ, ειδικοί και ΜΚΟ την όψιμη -διπλωματικών και όχι ανθρωπιστικών κινήτρων- απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ να επιτρέψει από τη Δευτέρα την περιορισμένη επανέναρξη της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στον λιμοκτονούντα παλαιστινιακό πληθυσμό στη μαρτυρική Γάζα.

Στο μεσοδιάστημα είχαν συμπληρωθεί 11 ολόκληρες εβδομάδες -σχεδόν τρεις μήνες!- πλήρους αποκλεισμού του παλαιστινιακού θύλακα από το Ισραήλ, μπλοκάροντας την είσοδο ακόμη και όσων θεωρούνται στοιχειώδη για την επιβίωση των 2 και πλέον εκατομμυρίων Παλαιστίνιων κατοίκων του, με φόντο ενάμιση χρόνο πολέμου, πάνω από 53.000 νεκρούς, ολοκληρωτική καταστροφή και μια σπειροειδή ανθρωπιστική κρίση.

Για πολλοστή φορά, η πείνα μετατρέπεται και πάλι σε «όπλο» από το Ισραήλ, που εμπόδιζε όλες τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικών προμηθειών στη Γάζα από τις 2 Μαρτίου, προτού ξαναρχίσει δύο εβδομάδες αργότερα τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, τερματίζοντας τότε μια δίμηνη εκεχειρία με τη Χαμάς.

Απέδωσε τις μεθοδεύσεις του σε άσκηση πιέσεων στη Χαμάς για την απελευθέρωση των 58 ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί εκτιμάται ότι είναι πλέον ζωντανοί.

Τώρα έχει εξαπολύσει τα «Άρματα του Γεδεών», μια επιχείρηση με διακηρυγμένο στόχο την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας – με τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο του Μπενιαμίν Νετανιάχου και υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, να σκιαγραφεί ως στόχο τον εκ νέου βίαιο εκτοπισμό των Παλαιστινίων στα νότια της Γάζας «και από εκεί, με τη βοήθεια του Θεού, σε τρίτες χώρες»…

Κατά τα λοιπά, 8.900 φορτηγά γεμάτα με 171.000 τόνους τροφίμων για διανομή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ βρίσκονται ακόμη εν αναμονή άδειας εισόδου στη Γάζα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που άρχισε να φτάνει ξανά τα τελευταία 24ωρα τη Γάζα δίνεται με το «σταγονόμετρο».

Ωχριά μπροστά στα περίπου 600 φορτηγά ημερησίως, που έφταναν εν μέσω της εκεχειρίας.

Ανακοινώνοντας τώρα την «εισαγωγή βασικής ποσότητας τροφίμων για τον πληθυσμό», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν επικαλέστηκε καν ανθρωπιστικούς όρους.

«Δεν πρέπει να φτάσουμε σε κατάσταση λιμού, τόσο από πρακτική όσο και από διπλωματική άποψη», είπε κυνικά.

Στο φόντο ήταν οι κλιμακούμενες, πλην όψιμες διεθνείς αντιδράσεις για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Συνδυαστικά με τους εντεινόμενους βομβαρδισμούς, ακόμη και κατά καταυλισμών αμάχων, η Διεθνής Αμνηστία περιγράφει την κατάσταση ως «εν εξελίξει γενοκτονία».

Υπό αποκλεισμό για περισσότερα από 17 χρόνια και πλέον ισοπεδωμένη από τον συνεχιζόμενο πόλεμο -που είχε ως θρυαλλίδα τη φρικαλέα επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023- η Γάζα εξαρτάται ούτως ή άλλως πλήρως από τη διεθνή βοήθεια.

Πλέον ωστόσο δεν έχει καν υποδομές για αποθήκευση ή ακόμη και για την παραγωγή τροφίμων.

Το 75% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχει καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τα δύο τρίτα των πηγαδιών δεν λειτουργούν επίσης.

Το ζωικό απόθεμα είναι στο ναδίρ.

Γάλα δεν υπάρχει και όταν βρει κανείς από το λιγοστό διαθέσιμο, θα πρέπει να το πληρώσει σε δεκαπλάσια τιμή σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου.

Το λάδι είναι ακόμη πιο δυσεύρετο και ακριβό -πάνω από 100 σέκελ το μπουκάλι, ενώ ήταν στα 7 σέκελ μέχρι τον Μάρτιο.

Το αλεύρι έχει επίσης γίνει είδος πολυτελείας.

Τα 25 αρτοποιεία που λειτουργούσαν στην πόλη της Γάζας και στα κεντρικά και νότια του παλαιστινιακού θύλακα με χρηματοδότηση από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα σταμάτησαν να λειτουργούν από την 1η Απριλίου, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων τους.

Ένα σακί αλεύρι πωλείται τώρα στη μαύρη αγορά έναντι 1.500 σέκελ, από 70 σέκελ που κόστιζε προ της κατάρρευσης της εκεχειρίας.

Αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις λόγω περιορισμένων πόρων, των υψηλών τιμών, της κλίμακας των αυξανόμενων αναγκών, αλλά και για λόγους ασφαλείας, αρκετές ΜΚΟ έχουν ανακοινώσει διακοπή των υπηρεσιών παροχής γευμάτων τόσο σε εκτοπισμένους, όσο και σε υπό λειτουργία νοσοκομεία στη Γάζα.

Το αποτέλεσμα είναι πολλοί Παλαιστίνιοι να μην έχουν καν τη δυνατότητα έστω και για ένα γεύμα την ημέρα.

Η τελευταία έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) του ΟΗΕ, που εκδόθηκε στα μέσα του μήνα, προειδοποιεί ότι ολόκληρος ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας, περίπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι, αντιμετωπίζει κρίσιμο κίνδυνο λιμού, έπειτα από 19 μήνες συγκρούσεων, μαζικών εκτοπισμών και αυστηρών περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Μεταξύ 1ης Απριλίου και 10ης Μαΐου 2025, το 93% των κατοίκων στη Γάζα -ήτοι 1,95 εκατομμύρια άνθρωποι- ταξινομήθηκαν σε επίπεδο κρίσης ή χειρότερη οξεία επισιτιστική ανασφάλεια (Φάση 3).

Οι 925.000 (44%) βρίσκονται στη Φάση 4 της IPC, που αντιστοιχεί σε «Έκτακτη Ανάγκη».

Το 12% του πληθυσμού, 244.000 άνθρωποι, ήταν ήδη στη Φάση 5 της IPC, που χαρακτηρίζεται «Καταστροφή».

Η έκθεση προβλέπει ότι 71.000 παιδιά και περισσότερες από 17.000 μητέρες θα χρειαστούν επείγουσα θεραπεία για οξύ υποσιτισμό.

Η σοκαριστική πρόβλεψη του Τομ Φλέτσερ του ΟΗΕ στο BBC ότι 14.000 μωρά θα είχαν πεθάνει μέσα σε ένα 48ωρο, εάν δεν έφτανε επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δεν ήταν παρά μια πρόγευση ενός εν εξελίξει ανθρωπιστικού εφιάλτη.

«Νιώθεις σαν να μην είσαι τίποτα όταν το παιδί σου πεινάει», είπε προ ημερών στον ανεξάρτητο αιγυπτιακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Mada Masr μια γυναίκα από τους λιμοκτονούντες και υπό νέο διωγμό στη Χαν Γιουνίς.

«Κάποια στιγμή, χάνεις ακόμη και την αίσθηση ότι είσαι μητέρα».

A four-month-old Palestinian baby is among the many victims of malnutrition in Gaza, where Israel has cut most supplies in a campaign that has killed more than 52,000 Palestinians, mostly civilians, according to Hamas-run health authorities https://t.co/7eEGuz1oaA pic.twitter.com/K3sAu0BFn9

— Reuters (@Reuters) May 7, 2025