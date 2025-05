Η ηθοποιός του M*A*S*H Λορέτα Σουίτ πέθανε σε ηλικία 87 ετών

Η Λορέτα Σουίτ πέθανε στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 87 ετών, δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπός της Χάρλαν Μπολ. Πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, αν και εκκρεμεί η έκθεση του ιατροδικαστή.

Στο M*A*S*H, η Σουίτ υποδυόταν τη νοσοκόμα του αμερικανικού στρατού ταγματάρχη Μάργκαρετ «Καυτά Χείλη» Χούλιχαν. Η σειρά, η οποία παρακολουθούσε ένα κινητό χειρουργικό νοσοκομείο του στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, παίχτηκε για έντεκα σεζόν από το 1972 έως το 1983.

Ο Σουίτ ήταν υποψήφια για πολλά βραβεία και εμφανίστηκε σχεδόν σε κάθε επεισόδιο της σειράς, συμπεριλαμβανομένου του φινάλε που προσέλκυσε ρεκόρ 106 εκατομμυρίων τηλεθεατών στις ΗΠΑ.

Στο M*A*S*H, η Σουίτ υποδυόταν τη νοσοκόμα του αμερικανικού στρατού ταγματάρχη Μάργκαρετ «Καυτά Χείλη» Χούλιχαν

Η κωμωδία ως μέσο κατάδειξης σκληρών θεμάτων

Η σειρά παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρισμένες σειρές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Το φινάλε της σεζόν της ήταν το πιο δημοφιλές επεισόδιο οποιασδήποτε τηλεοπτικής σειράς στην ιστορία όταν τελείωσε το 1983.

Ως «Καυτά Χείλη», η Σουίτ υποδυόταν μια σκληρή αλλά ευάλωτη νοσοκόμα του στρατού που απέκτησε το παρατσούκλι μετά τη σχέση της με τον ταγματάρχη Φρανκ Μπερνς, τον οποίο υποδυόταν ο Λάρι Λίνβιλ.

Η σειρά χρησιμοποιούσε την κωμωδία και τις φάρσες για να αντιμετωπίσει δύσκολα θέματα όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός και οι επιπτώσεις του μετατραυματικού στρες στον στρατό, σε μια εποχή που οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρονταν από το Βιετνάμ και αντιμετώπιζαν τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης.

Βασίστηκε στο βιβλίο του 1968, MASH: A Novel About Three Army Doctors, που έγραψε ένας πρώην στρατιωτικός χειρουργός.

Ως «Καυτά Χείλη», η Σουίτ υποδυόταν μια σκληρή αλλά ευάλωτη νοσοκόμα του στρατού που απέκτησε το παρατσούκλι μετά τη σχέση της με τον ταγματάρχη Φρανκ Μπερνς, τον οποίο υποδυόταν ο Λάρι Λίνβιλ

«Η υποκριτική δεν είναι κρυφτό»

Η Σουίτ γεννήθηκε ως Λορέτα Σβέντ στο Νιου Τζέρσεϊ και εκπαιδεύτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη. Μαζί με το M*A*S*H, εμφανίστηκε επίσης σε πολλές άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες, ακόμη και σε τηλεπαιχνίδια κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Ανέβηκε στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ σε έργα όπως το Same Time, Next Year, το Mame και το Shirley Valentine – ένας ρόλος για τον οποίο κέρδισε το κορυφαίο θεατρικό βραβείο του Σικάγο, το Sarah Siddons Award.

Η τηλεοπτική της δουλειά περιελάμβανε εμφανίσεις στο The Muppet Show, Mission: Impossible και Murder, She Wrote. Εκτός από τα βραβεία Emmy, η Σουίτ ήταν υποψήφια για τέσσερις Χρυσές Σφαίρες.

«Η υποκριτική δεν είναι για μένα κρυφτό, είναι αποκάλυψη. Σου δίνει την άδεια να νιώσεις», δήλωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Star το 2010. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο, γιατί όταν σταματήσεις να αισθάνεσαι, τότε είσαι νεκρός».

Η «υιοθετημένη αδελφή» του

Μιλώντας σε έναν συγγραφέα για τον χαρακτήρα της στο M*A*S*H είπε: «Γύρω στη δεύτερη ή τρίτη χρονιά της σειράς, αποφάσισα να προσπαθήσω να υποδυθώ ως πραγματικό πρόσωπο κι όχι ως ρόλος ακόμα κι αν αυτό σήμαινε ότι θα πλήγωνα τα αστεία… Ήταν ένας χαρακτήρας σε συνεχή εξέλιξη- δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται».

Η Σουίτ ήταν επίσης καλλιτέχνιδα κι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων και ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την καταπολέμηση της κακοποίησης των ζώων, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της.

Ο Τζέιμι Φαρ, ο οποίος πρωταγωνίστησε επίσης στο M*A*S*H ως Δεκανέας Κλίνγκερ, αποκάλεσε τη Σουίτ «υιοθετημένη αδελφή» του.

«Από την πρώτη φορά που τη γνώρισα, σε μια εμφάνιση που υποτίθεται ότι θα ήταν μονοήμερη στο M*A*S*H, αγκαλιαστήκαμε και αυτό έγινε φιλία ζωής» ανέφερε ο Φαρ σε δήλωσή του. «Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο πολύ θα μας λείψει».

*Με στοιχεία από bbc.com / Αρχική φωτό: Το καστ του M*A*S*H – Wikimedia Commons