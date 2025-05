Πέθανε ο Οσκαρικός σκηνοθέτης Μαρσέλ Οφίλς σε ηλικία 97 χρόνων

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μαρσέλ Οφίλς, ο οποίος αποκάλυψε τον μύθο ότι η Γαλλία αντιστάθηκε στους ναζιστές κατακτητές της κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο ντοκιμαντέρ «Ο Οίκτος και η Θλίψη», πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του τη Δευτέρα 26 Μαϊου.

Ο Οφίλς, «έφυγε ήρεμα στις 24 Μαΐου», δήλωσε ο εγγονός του, Αντρέας-Μπενιαμίν Ζάιφερτ, σε ανακοίνωση που στάλθηκε στο AFP.

Ο Μαρσέλ Οφίλς, γιος του σπουδαίου σκηνοθέτη Μαξ Οφίλς, προσέγγισε κινηματογραφικά το Ολοκαύτωμα μέσα από την καθαρτική διεργασία της μεγάλης αποκάλυψης. Με αφορμή την οδυνηρή ναζιστική κατοχή της Γαλλίας, προκάλεσε σοκ, ξεσκεπάζοντας τη συνεργασία των ντόπιων κατοίκων με τους κατακτητές και τη μετατροπή τους σε δήμιους και καταδότες.

Rest in peace Marcel Ophuls, one of the greatest of documentarians.

— Ryan Swen/孫天行/Sun Tien-hsing (@swen_ryan) May 26, 2025