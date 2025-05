Πέθανε ο σκηνοθέτης Μοχάμεντ Λάκνταρ Αμίνα – Υπήρξε ο πρώτος Άραβας-Αφρικανός νικητής του Χρυσού Φοίνικα

Ο Αλγερινός σκηνοθέτης Μοχάμεντ Λάκνταρ Αμίνα, του οποίου το ιστορικό δράμα «Τα χρόνια της φωτιάς» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Βογιατζή, παραμένει μέχρι και σήμερα ο μοναδικός Χρυσός Φοίνικας των Καννών για την Αφρική, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Τα παιδιά του δήλωσαν ότι απεβίωσε την Παρασκευή, 23 Μαΐου, στο σπίτι του στο Αλγέρι.

Σε ένα κακόγουστο παιχνίδι της μοίρας, το Φεστιβάλ Καννών πρόβαλε «Τα χρόνια της φωτιάς» στο πρόγραμμα Cannes Classics την ίδια ημέρα, για τον εορτασμό της 50ής επετείου από την απονομή του Χρυσού Φοίνικα στην ταινία, παρουσία του γιου του σκηνοθέτη Μαλέκ Λακντάρ Αμίνα, σύμφωνα με το Deadline.

Τοποθετημένη μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1930 και του 1954, η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Βογιατζή, Μοχάμεντ Λάκνταρ-Αμίνα, Λεϊλά Σένα, Σικ Νουρεντίν και Φρανσουά Μεστρ, αφηγείται τον αγώνα για ανεξαρτησία μέσα από τα μάτια ενός αγρότη, εξερευνώντας τις ρίζες του κινήματος και απεικονίζοντας τη σκληρότητα της γαλλικής αποικιοκρατίας.

Μια σπουδαία κινηματογραφική πορεία σε μια δύσκολη εποχή

Σε μια εποχή κατά την οποία ο κόσμος του κινηματογράφου δεν είχε ακόμη αρχίσει να δίνει βήμα σε ταινίες και σκηνοθέτες που βρίσκονταν μίλια μακριά από το κυρίαρχο καλλιτεχνικό αφήγημα, o Μοχάμεντ Λάκνταρ Αμίνα έδωσε μάχη για τον Χρυσό Φοίνικα τέσσερις φορές, ενώ στις υπόλοιπες συμμετοχές του συμπεριλαμβάνονται οι «Winds of the Aures», που κέρδισε το βραβείο Χρυσή Καμέρα το 1967, καθώς και οι ταινίες Sandstorm (1982) και Last Image (1986) -έπειτα από τρεις δεκαετίες επέστρεψε στη θέση του σκηνοθέτη με το «Twilight of Shadows», το οποίο βρέθηκε στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στα βραβεία Όσκαρ το 2016.

Η φιλμογραφία του σημαδεύτηκε από τις προσωπικές του εμπειρίες στην αλγερινή αντίσταση, όπου και εντάχθηκε τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της, κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας από το 1954 έως το 1962, καθώς και από το θάνατο του πατέρα του στα χέρια του γαλλικού στρατού.

Σύμφωνα με το Deadline, εκτός από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο Μοχάμεντ Λάκνταρ Αμίνα υπήρξε διευθυντής του πρακτορείου ειδήσεων της Αλγερίας, το l’Office des Actualités Algériennes λίγο μετά την επανάσταση έως το 1974, ενώ ήταν επίσης επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Εμπορίου και Κινηματογραφικής Βιομηχανίας της Αλγερίας μεταξύ 1981 και 1984.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Deadline