«Οριστικό deal ανάμεσα σε Γκος και Ζάλγκιρις – Αυτές είναι οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του» (pic)

Στη Ζάλγκιρις θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως όλα δείχνουν, ο Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος, με τον Αμερικανό να έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Λιθουανούς σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ντονάτας Ούρμπονας.

Ο έγκυρος δημοσιογράφος επιβεβαίωσε τις φήμες και τις αναφορές που υπήρχαν για τον έμπειρο γκαρντ και τον σύλλογο του Κάουνας, τονίζοντας πως το deal τους θα έχει διάρκεια για 2+1 χρόνια, με τον τρίτο χρόνο να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας αποχώρησης από τη συμφωνία.

Nigel Williams-Goss has committed to Zalgiris on a long-term deal with key clauses and a significant salary.

The full story reveals how the contract reflects the ambitions of both the player and the club.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 29, 2025