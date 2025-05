Το Χονγκ Κονγκ «αγκαλιάζει» τους φοιτητές που απορρίπτουν οι ΗΠΑ

Το Χονγκ Κονγκ δηλώνει πρόθυμο να υποδεχτεί περισσότερους διεθνείς φοιτητές στα πανεπιστήμιά του, εκφράζοντας στήριξη σε όσους επηρεάζονται από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εμποδίσει την εγγραφή ξένων φοιτητών στο Χάρβαρντ.

Η αντιπαράθεση του Αμερικανού προέδρου με το Χάρβαρντ σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο, κυρίως σε θέματα εμπορίου. Η απόφαση της διοίκησης Τραμπ την Πέμπτη (22/5) -αν και «πάγωσε» προσωρινά μετά από δικαστική προσφυγή του Χάρβαρντ- έθεσε σε αβεβαιότητα το μέλλον χιλιάδων ξένων φοιτητών και τις σημαντικές οικονομικές εισροές που αυτοί συνεπάγονται.

Την Παρασκευή (23/5), η υπουργός Παιδείας του Χονγκ Κονγκ, Κριστίν Τσόι, κάλεσε τα πανεπιστήμια της κινεζικής πόλης να υποδεχθούν «εξαιρετικούς φοιτητές από όλο τον κόσμο». «Για τους διεθνείς φοιτητές που επηρεάζονται από την πολιτική εισαγωγής φοιτητών των ΗΠΑ, το Γραφείο Παιδείας (EDB) απηύθυνε έκκληση σε όλα τα πανεπιστήμια στο Χονγκ Κονγκ να παρέχουν μέτρα διευκόλυνσης για τους επιλέξιμους φοιτητές», ανέφερε η Τσόι σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας την απαγόρευση εισαγωγής διεθνών φοιτητών στο Χάρβαρντ.

Όπως υπογράμμισε, τα τοπικά πανεπιστήμια κάνουν χρήση των κυβερνητικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των ανώτατων ορίων για τους ξένους φοιτητές, για να προσελκύσουν περισσότερους στο Χονγκ Κονγκ.

Το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ (HKUST) προσκάλεσε την Παρασκευή (23/5) τους διεθνείς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Χάρβαρντ, καθώς και όσους έχουν προσφορές για να φοιτήσουν στην ελίτ σχολή, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο HKUST.

«Το HKUST επεκτείνει αυτή την ευκαιρία για να διασφαλίσει ότι οι ταλαντούχοι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους χωρίς διακοπή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Το πανεπιστήμιο «θα παρέχει προσφορές χωρίς όρους, απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και ακαδημαϊκή υποστήριξη για να διευκολύνει την απρόσκοπτη μετάβαση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές», πρόσθεσε.

