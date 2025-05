Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα σταματήσει τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ να εγγράφει διεθνείς φοιτητές, στοχεύοντας σε μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης.

Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να πιέσει το ίδρυμα να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους του Αμερικανού προέδρου.

Η τελευταία κίνηση υπονομεύει άμεσα την ικανότητα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ να προσελκύει τους καλύτερους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Αυτή η ικανότητα, σε ολόκληρο τον ακαδημαϊκό χώρο, αποτελεί εδώ και καιρό μια από τις μεγαλύτερες πηγές ακαδημαϊκής, οικονομικής και επιστημονικής δύναμης στην Αμερική.

Είναι επίσης πιθανό να προκαλέσει μια δεύτερη νομική αμφισβήτηση από το Χάρβαρντ, αναφέρουν οι New York Times. Το πανεπιστήμιο μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα για την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, στις πολιτικές εισαγωγής και στις πρακτικές πρόσληψης.

«Σας γράφω για να σας ενημερώσω ότι με άμεση ισχύ ανακαλείται η πιστοποίηση του προγράμματος φοιτητών και ανταλλαγής επισκεπτών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ», αναφέρεται σε επιστολή της Κρίστι Νόεμ, υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, προς το πανεπιστήμιο.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.

It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025