Συγκινεί η ιστορία του μικρού Qibao – Τον αποκαλούσαν «Μίκυ Μάους» λόγω σπάνιας πάθησης

Σε ηλικία μόλις τριών ετών, ο Qibao είχε ήδη γνωρίσει τον σκληρό κόσμο. Ο μικρός, από την επαρχία Φουτζιάν στη νότια Κίνα, γεννήθηκε με μια σπάνια δερματική πάθηση, γνωστή ως συγγενής σπίλος (congenital naevus).

Σκούρες, μεγάλες ελιές κάλυπταν το κεφάλι του, αποτέλεσμα μιας μη φυσιολογικής υπερανάπτυξης των μελανοκυττάρων στο δέρμα. Η εικόνα του προκαλούσε συχνά το βλέμμα της απορίας ή χειρότερα, του χλευασμού.

Η θεραπεία του απαιτούσε μία επώδυνη διαδικασία διάτασης του δέρματος. Μεγάλοι «φουσκωμένοι θύλακες» δέρματος αναπτύχθηκαν και στις δύο πλευρές του κεφαλιού του για να δημιουργηθεί αρκετό υγιές δέρμα πριν την αφαίρεση των σπίλων. Κάποιοι τον κορόιδευαν, αποκαλώντας τον «Μίκυ Μάους».

Όμως ο Qibao δεν λύγισε…

Πέντε μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, ήρθε η στιγμή της δικαίωσης. Οι γιατροί σε νοσοκομείο της Σαγκάης αφαίρεσαν με επιτυχία τις δερματικές αλλοιώσεις. Βίντεο από το νοσοκομείο δείχνει τον Qibao με επιδέσμους στο κεφάλι, να παίζει ξέγνοιαστα και χαμογελαστός στο παιδικό δωμάτιο, μια εικόνα που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το θάρρος του μικρού Qibao και η αφοσίωση της οικογένειάς του έγιναν σύμβολο ελπίδας. «Αυτή είναι η δύναμη της ιατρικής και της αγάπης», έγραψε ένας χρήστης, συνοψίζοντας ό,τι δεν μπορούν να πουν οι λέξεις.

Για τον Qibao, κάθε χαμόγελο πια είναι μια νίκη. Και για όλους εμάς, μια υπενθύμιση πως ακόμη και μέσα από τον πόνο, μπορεί να γεννηθεί φως.

Parents of boy cruelly nicknamed ‘Mickey Mouse’ over giant growths caused by treatment for rare skin condition share their joy as he makes amazing transformation https://t.co/7KfEe6oA5K

— Daily Mail (@DailyMail) May 14, 2025