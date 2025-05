Η μεγάλη μπασκετική γιορτή ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops κάνει στάση στη Θέρμη

Έπειτα από μία γιορτινή, μπασκετική ημέρα, η Περαία δίνει την «ασίστ» στη Θέρμη, εκεί όπου θα κάνει στάση το επόμενο ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης, ενώνοντας για μία ακόμη φορά γενιές και γειτονιές, με αφορμή το αγαπημένο άθλημα μικρών και μεγάλων!

Το Σάββατο 17 Μαΐου, από τις 10:00 έως και τις 19:00 η Πλατεία Παραμάνα θα μετατραπεί στο απόλυτο υπαίθριο μπασκετικό hotspot, εκεί όπου οι φίλοι του μπάσκετ 3×3, αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία ξεχωριστή αθλητική εμπειρία, με συναρπαστικούς αγώνες 3×3 και παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Όλα αυτά με τον KISS FM να δίνει τον ξεσηκωτικό ρυθμό της εκδήλωσης.

Όπου βρίσκεται το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, εκεί χτυπά και η καρδιά του μπάσκετ! Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, στο επίκεντρο της ημέρας θα βρίσκεται το καθιερωμένο τουρνουά 3×3, το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις μεικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18+), με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν για όλους και όλες που θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο μπάσκετ. Οι εγγραφές για το τουρνουά συνεχίζονται και όποιος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή εδώ.

Παράλληλα με το τουρνουά, στην Πλατεία Παραμάνα θα πραγματοποιηθούν διασκεδαστικές δράσεις που θα μετατρέψουν το τουρνουά σε γιορτή, όπως ένα φουσκωτό γήπεδο για παιδιά και Face Painting, 360° Photo Booth, Arcade Basketball Games και challenges για συμμετέχοντες και θεατές. Φυσικά, το θέαμα θα κορυφωθεί με ένα Street Basketball Show του μοναδικού freestyler DudeK, ενώ αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ και το Eurohoops θα περιμένουν όσους και όσες ζήσουν την εμπειρία από κοντά.

Η μεγάλη μπασκετική γιορτή έχει ήδη «ταξιδέψει» σε πολλά μέρη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας τις γειτονιές σε γήπεδα και μεγάλες παρέες. Από τον Κορυδαλλό και τη Βούλα, μέχρι το Λαύριο και την Καλαμαριά, το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops μοιράζει χαμόγελα και χαρά σε μικρούς και μεγάλους, μεταδίδοντας την αγάπη για ένα δημοφιλές άθλημα που ξεκίνησε από συνοικιακά γήπεδα και έφτασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δηλώστε συμμετοχή στο Τουρνουά 3×3 του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στη Θέρμη εδώ!