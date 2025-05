Η κλιματική κρίση απειλεί το πιο δημοφιλές φρούτο του κόσμου

Η κλιματική κρίση απειλεί το μέλλον του πιο δημοφιλούς φρούτου στον κόσμο, καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα των περιοχών καλλιέργειας μπανάνας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική ενδέχεται να μην είναι πλέον κατάλληλες για την καλλιέργεια του φρούτου έως το 2080, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η άνοδος των θερμοκρασιών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα παράσιτα που σχετίζονται με το κλίμα πλήττουν χώρες που καλλιεργούν μπανάνες, όπως η Γουατεμάλα, η Κόστα Ρίκα και η Κολομβία, μειώνοντας τις αποδόσεις και καταστρέφοντας τις αγροτικές κοινότητες σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Christian Aid, Going Bananas: How Climate Change Threatens the World’s Favourite Fruit (Μπανάνες: Πώς η κλιματική αλλαγή απειλεί το αγαπημένο

Οι μπανάνες είναι ο πιο καταναλωμένος καρπός στον κόσμο και η τέταρτη πιο σημαντική καλλιέργεια τροφίμων παγκοσμίως, μετά το σιτάρι, το ρύζι και το καλαμπόκι σύμφωνα με τον Guardian.

Περίπου το 80% των μπανανών που καλλιεργούνται παγκοσμίως προορίζονται για τοπική κατανάλωση, ενώ περισσότερα από 400 εκατομμύρια άτομα εξαρτώνται από τον καρπό αυτό για το 15% έως 27% των ημερήσιων θερμίδων τους.

Το σύστημα διατροφής μας δεν είναι έτοιμο για την κλιματική κρίση

Εκτιμάται ότι το 80% των εξαγωγών μπανανών που προμηθεύουν τα σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο προέρχεται από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές σε ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματικές καταστροφές που εξελίσσονται αργά.

Ωστόσο, η καλλιέργεια απειλείται από την ανθρωπογενή κλιματική κρίση και θέτει σε κίνδυνο μια ζωτική πηγή τροφής και τα μέσα διαβίωσης κοινοτήτων που δεν έχουν συμβάλει σχεδόν καθόλου στα αέρια του θερμοκηπίου που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Η κλιματική αλλαγή καταστρέφει τις καλλιέργειές μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε εισόδημα, επειδή δεν μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η φυτεία μου πεθαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ο θάνατος», δήλωσε η Aurelia Pop Xo, 53 ετών, καλλιεργήτρια μπανάνας στη Γουατεμάλα, στους ερευνητές της Christian Aid.

Πώς επηρεάζει η κλιματική καταστροφή την καλλιέργεια;

Οι μπανάνες, ειδικά η ποικιλία cavendish, είναι ευαίσθητα φρούτα.

Για να αναπτυχθούν, χρειάζονται θερμοκρασία μεταξύ 15 °C και 35 °C και αρκετή, αλλά όχι υπερβολική, ποσότητα νερού.

Είναι ευαίσθητες στις καταιγίδες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν τη θραύση των φύλλων των μπανανιών, δυσκολεύοντας σημαντικά τη φωτοσύνθεση της καλλιέργειας.

Αν και υπάρχουν εκατοντάδες ποικιλίες μπανάνας, η cavendish αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών, καθώς επιλέχθηκε από τους ομίλους φρούτων για την καλή γεύση, την ανθεκτικότητα και την υψηλή απόδοσή της.

Αυτή η έλλειψη γενετικής ποικιλομορφίας είναι που κάνει τις μπανάνες ιδιαίτερα ευάλωτες στις ραγδαίες κλιματικές αλλαγές.

Η κλιματική κρίση βλάπτει άμεσα τις συνθήκες καλλιέργειας και συμβάλλει στην εξάπλωση μυκητιασικών ασθενειών που ήδη καταστρέφουν τις καλλιέργειες και τα μέσα διαβίωσης.

Ο μαύρος μύκητας των φύλλων μπορεί να μειώσει την ικανότητα των μπανανών να φωτοσυνθέτουν κατά 80% και ευδοκιμεί σε υγρές συνθήκες, εκθέτοντας τις μπανάνες σε κίνδυνο από τις ακανόνιστες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες.

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η αλλαγή των βροχοπτώσεων επιδεινώνουν έναν άλλο μύκητα, το fusarium tropical race 4, ένα μικρόβιο που μεταδίδεται μέσω του εδάφους και καταστρέφει ολόκληρες φυτείες καβέντις σε όλο τον κόσμο.

Η σημασία της μπανάνας

Η Christian Aid καλεί τις πλούσιες χώρες που ρυπαίνουν και ευθύνονται περισσότερο για την κλιματική κρίση να εγκαταλείψουν επειγόντως τα ορυκτά καύσιμα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη χρηματοδότηση των κοινοτήτων, ώστε να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος.

«Οι μπανάνες δεν είναι μόνο το αγαπημένο φρούτο του κόσμου, αλλά και βασικό τρόφιμο για εκατομμύρια ανθρώπους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο που αποτελεί η κλιματική αλλαγή για αυτή τη ζωτικής σημασίας καλλιέργεια», δήλωσε η Osai Ojigho, διευθύντρια πολιτικής και εκστρατειών της Christian Aid.

«Η ζωή και η επιβίωση ανθρώπων που δεν έχουν καμία ευθύνη για την κλιματική κρίση βρίσκονται ήδη σε κίνδυνο».