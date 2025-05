Όπως όλα δείχνουν, ο A$AP Rocky θέλει να γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοσκοπημένης συνέντευξης στο Variety, όπου ο A$AP Rocky έπαιξε το «New York or Not New York», ο ηθοποιός και ράπερ ρωτήθηκε για την άποψη που έχει για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς.

Ανάμεσα στις πολυάριθμες διαμάχες που έχει προκαλέσει το όνομα του Άνταμς ήταν και το γεγονός ότι υπήρχε η υπόνοια ότι κανείς δεν γνώριζε εάν (και που) έμενε στη Νέα Υόρκη την εποχή της εκλογής του.

Ο ράπερ από το Χάρλεμ, κατά κόσμον Rakim Mayers, συνέχισε λέγοντας ότι, δεδομένου του επωνύμου του, η δημαρχία της Νέας Υόρκης ήταν η προδιαγεγραμμένη του θέση στην εξουσία

«Θα έπρεπε να είμαι δήμαρχος», είπε ο A$AP Rocky. «Rakim Mayers, βλέπετε το επώνυμό μου είναι Mayers, πληθυντικός όπως ‘Δήμαρχος Mayers’ […] Αυτή τη στιγμή, με λένε ‘Mr. Mayers’, σε ένα δευτερόλεπτο θα γίνω ‘Mayor Mayers’. Όλες οι αποφάσεις και όλες αυτές οι πολιτικές που ωφελούν την πόλη της Νέας Υόρκης, ανυπομονώ να τις υλοποιήσω[…]Μιλάω απολύτως σοβαρά».

«Δήμαρχος Mayers, ειλικρινά δικός σας»

Σε άλλο σημείο του βίντεο, επιβεβαιώνει: «Αν ήμουν δήμαρχος της Νέας Υόρκης… Όταν θα είμαι δήμαρχος της Νέας Υόρκης, όχι “αν”».

Αργότερα στο επεισόδιο, του ζητήθηκε να τοποθετηθεί σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις στη Νέα Υόρκη φέτος: την καθιέρωση διοδίων κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Μανχάταν κατά τις ώρες αιχμής.

«Γαμώτο, αυτό είναι μ@λακία», είπε. «Τι θα μπορούσα να κάνω γι’ αυτό; Αφήστε με να το σκεφτώ πριν απαντήσω, γιατί δεν θέλω να λέω λόγια του αέρα. Πιθανότατα έχει τις αδυναμίες του, πιθανώς [όμως] να λειτουργεί, έχει τα υπέρ και τα κατά του, σωστά; Είναι τόσο ακριβό να ζεις στη Νέα Υόρκη, πόσο μάλλον να έχεις όχημα[…]μπορώ να αναγνωρίσω ότι δεν έχω ακόμα την απάντηση σε αυτό. Θα ήμουν ένας πολύ ευγενής, ειλικρινής και ευθύς, ωμός δήμαρχος. Δήμαρχος Mayers, ειλικρινά δικός σας», δήώσε ο A$AP Rocky.

*Με πληροφορίες από: Variety