Ριάνα: Έγκυος στο τρίτο της παιδί

Μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της διανύει η Ριάνα. Η διάσημη τραγουδίστρια περιμένει πώς και πώς τον ερχομό του τρίτου παιδιού της. H δημοφιλής pop star εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala με την κοιλιά της εμφανώς φουσκωμένη επιβεβαιώνοντας την εγκυμοσύνη της.

Πολύ κομψή και σε ιδιαίτερα χαρούμενη διάθεση επέλεξε να φορέσει ένα πολύ εντυπωσιακό σύνολο με τεράστιο καπέλο. Παράλληλα, η σέξι τραγουδίστρια στήθηκε για τους φωτορεπόρτερ δίνοντας την είδηση της βραδιάς.

Η Ριάνα κατάφερε να κρατήσει για αρκετό καιρό κρυφή την είδηση της εγκυμοσύνης της, παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η pop star σύντομα θα μεγαλώσει την οικογένειά της.

Radiant and regal, a pregnant @rihanna graces the #MetGala2025 once again with unmatched poise. pic.twitter.com/BVIwZbvavv

— @CORP (@atcorpglobal) May 6, 2025