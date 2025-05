Ωδή στον μαύρο δανδισμό: Όλα όσα ξέρουμε για το Met Gala 2025

Την Δευτέρα 5 Μαΐου θα λάβει χώρα η φετινή διοργάνωση του Met Gala και η φετινή λίστα των καλεσμένων επιβεβαιώνει πως πρόκειται να παρακολουθήσουμε μια από τις πιο λαμπερές των τελευταίων ετών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και θα έχει θέμα «Superfine: Tailoring Black Style», με dress code το «Tailored for You», τιμώντας την ιστορία της ραπτικής και της μαύρης κουλτούρας στη μόδα.

Μάλιστα, εν αντιθέσει με τις τρέχουσες εξελίξεις στις ΗΠΑ, η φετινή τελετή θα εστιάζει στη συνεισφορά της μαύρης κουλτούρας στον πολιτισμό, τόσο από ιστορική όσο και από πολιτιστική σκοπιά. Συγκεκριμένα, η έκθεση , την οποία έχουν επιμεληθεί η Miller και ο Andrew Bolton, εστιάζει στη σημασία του μαύρου δανδισμού (black dandyism), καλύπτοντας την πορεία του από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

