To φετινό Met Gala πλησιάζει ανησυχητικά – Που μπορείτε να το παρακολουθήσετε, ποιους θα δούμε

Βρισκόμαστε μια ανάσα μακριά από το άλλοτε δυστοπικό και άλλοτε γκλάμουρους Met Gala, και, οι εραστές της μόδας, οι διασημότητες από κάθε γωνιά της γης και οι πιστοί θαυμαστές του θεσμού περιμένουν υπομονετικά (εκτός από τους σχεδιαστές, οι οποίοι πιθανότατα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα) να καταφθάσει η βραδιά, την οποία συντροφεύει η έκθεση του Costume Institute -από την οποία αντλεί το θέμα της η ετήσια εκδήλωση.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, το φετινό Met Gala απομακρύνεται από θεματικές-πεπατημένες και στρέφει την προσοχή του σε σχεδόν αχαρτογράφητα για το θεσμό ύδατα: τo αποτύπωμα της ανδρικής μόδας.

Ναι καλά καταλάβατε, το φετινό dress code του Met Gala είναι «Tailored for You» και αντικατοπτρίζει το θέμα της έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών «Superfine: Tailoring Black Style», η οποία έχει τις ρίζες της στο βιβλίο «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» που κυκλοφόρησε το 2009 η καθηγήτρια Μόνικα Λ. Μίλερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum)

Μαύρος δανδισμός

Αυτό σημαίνει ότι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το κόκκινο χαλί θα φιλοξενήσει look τα οποία θα διευρύνουν τα κοινωνικά όρια για τα φύλα διαμέσου της μόδας, κάνοντας μια βουτιά στη μαύρη ιστορία και την εξέλιξη του δανδισμού.

Τον 18ο αιώνα, ο όρος «δανδής» συνδέθηκε με τους γοητευτικούς, ατίθασους άνδρες, οι οποίοι ήταν πάντοτε καλοντυμένοι, είχαν τουπέ, και ακόμα και να είχαν πενταροδεκάρες στην τσέπη τους σύχναζαν σε σπίτια πλουσίων.

Στην αντίπερα όχθη, ο μαύρος δανδισμός σημαίνει πολλά περισσότερα: μια μορφή αντίστασης. «Αγκαλιάζοντας την αισθητική της ευρωπαϊκής μόδας, οι μαύροι άνδρες χρησιμοποίησαν το στυλ ως μέσο ανάκτησης της ταυτότητας, διεκδίκησης της αξιοπρέπειας και αμφισβήτησης των δομών που προσπαθούσαν να τους απαξιώσουν», όπως γράφει χαρακτηριστικά η Grace Clarke στην αμερικανική L’Officiel.

Ποιους θα δούμε;

Παρόλο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά ποιοι A-list θα παρευρεθούν -καθώς η λίστα με τους καλεσμένους δεν ανακοινώνεται μέχρι τη μεγάλη βραδιά-, προβλέπουμε ότι θα δούμε την Rihanna, καθώς ο αγαπημένος της, A$AP Rocky, συμπροεδρεύει με τους Φάρελ Γουίλιαμς, Κόλμαν Ντομίνγκο, Λιούις Χάμιλτον, Άννα Γουίντουρ και Λεμπρόν Τζέιμς. Ομοίως, η λογική λέει ότι θα παρευρεθούν και προσωπικότητες όπως η Doechii, η Tyla, ο Dapper Dan και ο Spike Lee, οι οποίοι είναι μέλη της επιτροπής υποδοχής.

Ετοιμαστείτε λοιπόν η αρχική σας σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλυστεί από βαρετά, εντυπωσιακά, επιτηδευμένα αλλόκοτα (όπως ένα μπουρνούζι;) και ανδρόγυνα σύνολα τα οποία έχει υιοθετήσει κάποιος αστέρας για την λαμπερή εκδήλωση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης και, θεού θέλοντος, με πικρόχολα ή εγκωμιαστικά σχόλια για τα όσα ενδυματολογικά καλούδια έραψαν οι οίκοι μόδας για την ελίτ.

Τελευταίο και καλύτερο: Όσοι δεν έχουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό 75.000 ευρώ για να αγοράσουν ένα εισιτήριο για την εκδήλωση της 5ης Μαΐου, θα έχουν την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση στην ιστοσελίδα της Vogue και στους λογαριασμούς του θρυλικού περιοδικού σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Πέρυσι, το Met Gala πυροδότησε αντιδράσεις εξαιτίας της απουσίας κάθε αναφοράς στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, παρόλο που ανά τα χρόνια διάφοροι αστέρες έχουν πάρει πολιτική θέση: το 2021, η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ φόρεσε ένα που έφερε το μήνυμα «Φορολογείστε τους πλούσιους» -ειρωνικό αν κρίνουμε το που βρισκόταν- και ένα χρόνο αργότερα, ο ηθοποιός Ριζ Άχμεντ, υιοθέτησε ένα σύνολο που έστρεφε την προσοχή στους μετανάστες εργάτες.

Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί φέτος.