Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Met Gala 2025 – Θέμα, οικοδεσπότες και dress code

Τι είναι το Met Gala;

Το Met Gala είναι μια φιλανθρωπική εκδήλωση και έρανος για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Παραδοσιακά έχει οριστεί χρονικά για να σηματοδοτήσει τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης μόδας του τμήματος. Χρόνο με το χρόνο, η εκδήλωση συγκεντρώνει οκταψήφια ποσά.

Πότε θα πραγματοποιηθεί;

Το Met Gala 2025 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαΐου.

Ποιο είναι το φετινό θέμα;

Την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ανακοίνωσε την ανοιξιάτικη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών 2025, «Superfine: Tailoring Black Style». Αντλώντας έμπνευση από το βιβλίο της Monica L. Miller του 2009 Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, η έκθεση είναι οργανωμένη σε 12 ενότητες, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό που ορίζει το στυλ του δανδή: Η παρουσία, η διάκριση, η μεταμφίεση, η ελευθερία, ο πρωταθλητισμός, η αξιοπρέπεια, το Jook (που ορίζεται στο βιβλίο της Zora Neale Hurston «χαρακτηριστικά της έκφρασης των μαύρων» – ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την έκθεση.

Στο «Superfine» θα παρουσιαστούν ρούχα, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες και άλλα από καλλιτέχνες όπως οι Torkwase Dyson, Tanda Francis, André Grenard Matswa και Tyler Mitchell, οι οποίοι εξερευνούν το ανεξίτηλο στυλ των μαύρων δανδήδων, από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Ποιος φιλοξενεί το Met Gala 2025;

Ο Colman Domingo, ο Lewis Hamilton, ο A$AP Rocky, ο Pharrell Williams και η Anna Wintour θα συμπροεδρεύσουν στο Met Gala 2025, ενώ ο LeBron James θα είναι επίτιμος πρόεδρος.

Αναβιώνοντας μια παράδοση από τα προηγούμενα χρόνια, το Met Gala του 2025 θα έχει επίσης μια επιτροπή οικοδεσποτών, αποτελούμενη από τους André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Jordan Casteel, Dapper Dan, Doechii, Ayo Edebiri, Edward Enninful, Jeremy O. Harris, Branden Jacobs-Jenkins, Rashid Johnson, Spike Lee και Tonya Lewis Lee, Audra McDonald, Janelle Monáe, Jeremy Pope, Angel Reese, Sha’Carri Richardson, Tyla, Usher και Kara Walker.

Ποιος είναι ο ενδυματολογικός κώδικας;

Αυτό μόλις έγινε γνωστό: ο dress code του Met Gala 2025 είναι «Tailored for You», μια ξεκάθαρη αναφορά στην έμφαση της έκθεσης στην ανδρική ένδυση και το κοστούμι που είναι βέβαιο ότι θα αναδείξει την ενδυματολογική δημιουργικότητα των φετινών παρευρισκομένων.

Τι συμβαίνει στο Met Gala;

Αυτό κρατείται σε μεγάλο βαθμό μυστικό- οι καλεσμένοι πρέπει να τηρούν την πολιτική απαγόρευσης χρήσης τηλεφώνων (και, ως εκ τούτου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) μόλις εισέλθουν στο μουσείο.

Όμως, η διεξαγωγή της επίδειξης περιλαμβάνει δείπνο -το οποίο φέτος επιμελήθηκε ο σεφ Kwame Onwuachi, των εστιατορίων Tatiana στο Lincoln Center και Dōgon στην Ουάσινγκτον. Οι παρευρισκόμενοι έχουν επίσης λίγο χρόνο για να εξερευνήσουν την έκθεση.

Πού διοργανώνεται;

Το Met Gala πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Οι καλεσμένοι συνήθως διαμένουν σε κοντινά ξενοδοχεία και συγκεντρώνονται σε μερικά από τα αγαπημένα σημεία των διασημοτήτων.

Το 2023, το Mark Hotel ήταν ένα εξαιρετικό σημείο συνάντησης για τους σταρ.

Ποιοι προσκαλούνται στο Met Gala;

Η εκδήλωση φιλοξενεί συνήθως περίπου 450 συμμετέχοντες, μεγάλοι αστέρες, νέοι δημιουργοί και διάσημοι από τον κόσμο της μόδας, των τεχνών, του αθλητισμού και της πολιτικής.

*Με στοιχεία από vogue.com | Αρχική Φωτό: Jared Leto, Met Gala, 6 Μαΐου 2019 REUTERS/Mario Anzuoni