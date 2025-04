Ιταλία: Διαδήλωση του Κινήματος Πέντε Αστέρων κατά του πολέμου και των εξοπλισμών

Το Κίνημα Πέντε Αστέρων οργάνωσε, σήμερα στην Ιταλία και συγκεκριμένα τη πρωτεύουσα Ρώμη, μαζική διαδήλωση κατά του πολέμου και των εξοπλισμών.

«Κύρια σημεία της εναλλακτικής μας πρότασης στην σημερινή κυβέρνηση, είναι το «όχι» στους εξοπλισμούς, και το «ναι» στην υγεία και στην παιδεία», τόνισε ο πρόεδρος του κινήματος και πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Τζουζέπε Κόντε.

Στην σημερινή κινητοποίηση συμμετείχε, μεταξύ των άλλων, αντιπροσωπεία του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Κόντε κατηγόρησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ότι «ενέκρινε το σχέδιο εξοπλισμού της Ευρώπης, χωρίς να έχει λάβει καμία σχετική εντολή» και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για μια αποτυχία, η οποία θα μείνει στην ιστορία».

The protesters chant: «We need new hospitals, not missiles.» – FRWL pic.twitter.com/FennjrzJNR

🇮🇹 Thousands of people march in Rome against the EU’s €800 billion arms plan.

«Σε κάποια θέματα συμφωνούμε με τα Πέντε Αστέρια και σε κάποια άλλα διαφωνούμε. Συμφωνούμε στην κριτική που ασκείται στον εξοπλισμό των χωρών μελών της Ένωσης, όπως και στις προτάσεις της Επιτροπής που έχουν τον συγκεκριμένο στόχο. Θέλουμε και οι δύο μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των «δημοκρατικών» στην γερουσία, Φραντσέσκο Μπότσια.

The rally was led by former Prime Minister Giuseppe Conte and his party, the Five Star Movement.

Thousands protested in Rome against the EU’s plan to boost military spending and weapons production.

🇮🇹🇪🇺 MASSIVE PROTEST IN ROME AGAINST EU MILITARY SPENDING

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην σημερινή κινητοποίηση στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας, πήραν μέρος περίπου εκατό χιλιάδες πολίτες.

Protests in #Roma

🎬The European Union flag was burned in front of the Ministry of Education during a student #manifestazione .

🦾Participants criticized the national education policy, condemned Italy’s involvement in international conflicts and called for solidarity with the… pic.twitter.com/Wl1vt4YBjo

— Bernadette (@BDooher) April 4, 2025