Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι υπαναχωρεί από την απόφασή του να διορίσει τον αντιναύαρχο Ελί Σαρβίτ νέο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ), μετά τις αντιδράσεις της Ουάσινγκτον και ενός Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή.

«Τη Δευτέρα ο Νετανιάχου συναντήθηκε εκ νέου με τον αντιναύαρχο Σαρβίτ με αφορμή τον διορισμό του ως επικεφαλής της Σιν Μπετ», ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Τον ευχαρίστησε (…) που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του καθήκοντος αλλά τον ενημέρωσε ότι, έπειτα από περαιτέρω σκέψεις, σκοπεύει να εξετάσει και άλλες υποψηφιότητες», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reversed his decision to appoint a new Shin Bet chief following a wave of criticism over his pick, according to the Israeli PM’s office on Tuesday.

On Monday, just hours after Sharvit’s appointment was announced, reports emerged… pic.twitter.com/COMaRclnkk

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 1, 2025