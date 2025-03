Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επέλεξε για νέο επικεφαλής της Σιν Μπετ έναν πρώην διοικητή του Ναυτικού

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε έναν πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον Έλι Σαρβίτ (στην εικόνα πάνω από Times of Israel), ως νέο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του.

«Μετά από εκτενείς συνομιλίες με επτά υποψήφιους με τα κατάλληλα προσόντα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να ονομάσει τον πρώην διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού, τον αντιναύαρχο εν αποστρατεία Έλι Σαρβίτ, νέο διευθυντή της Σιν Μπετ», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο ναύαρχος Σαρβίτ υπηρέτησε 36 χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, εκ των οποίων 5 χρόνια ως διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού. Από αυτό το πόστο ηγήθηκε της ενίσχυσης της ισχύος της ναυτικής άμυνας (…) και διαχειρίστηκε περίπλοκα επιχειρησιακά συστήματα εναντίον της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν», προσθέτει η ανακοίνωση.

The Prime Minister’s Office has announced that after interviewing 7 candidates, Prime Minister Benjamin Netanyahu decided to appoint former Navy commander Vice Adm. (res.) Eli Sharvit as the next head of the Shin Bet.

The PMO added that Netanyahu “is convinced that Sharvit is… pic.twitter.com/UxaaRwYifz

— Amit Segal (@AmitSegal) March 31, 2025