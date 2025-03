Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ μοίρασε επιταγές αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων (924.275 €) σε ψηφοφόρους στο Ουισκόνσιν ενόψει το εκλογών του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας.

Ο Μασκ είχε ανακοινώσει το… giveaway του την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ουισκόνσιν και Δημοκρατικός, Τζος Κολ, είχε καταθέσει μήνυση για να σταματήσει τη δωρεά, υποστηρίζοντας ότι ο Έλον Μασκ προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους.

Οι δικηγόροι του Μασκ, σε απάντηση, υποστήριξαν ότι ο Κολ «περιορίζει την πολιτική έκφραση του κ. Μασκ και καταπατά τα δικαιώματά του που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία».

Πρόσθεσαν ότι οι πληρωμές «αποσκοπούσαν στη δημιουργία ενός λαϊκού κινήματος ενάντια στους ακτιβιστές δικαστές και όχι στην άμεση υποστήριξη ή την αντίθεση σε κάποιον υποψήφιο».

Η εκλογική αναμέτρηση, που θα μπορούσε να αλλάξει τον έλεγχο του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας υπέρ των Ρεπουμπλικανών, έχει μετατραπεί σε σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι η πιο δαπανηρή δικαστική εκλογή στην αμερικανική ιστορία.

Μιλώντας σε συγκέντρωση το βράδυ της Κυριακής, ο Έλον Μασκ δήλωσε: «Απλώς θέλουμε οι δικαστές να είναι δικαστές», πριν μοιράσει δύο επιταγές αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ψηφοφόρους.

🚨 Elon Musk just handed out TWO $1 million checks in Wisconsin, and roasted the legacy media in the process

“The reason for the $1M checks is just to get attention. When I do these things, it’s inevitable for the media to lose their minds.” 🤣🔥 pic.twitter.com/GL7aiyoXX1

— Nick Sortor (@nicksortor) March 31, 2025