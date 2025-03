«Tesla Takedown»: Διαδηλώσεις κατά του Έλον Μασκ σε πολιτείες των ΗΠΑ

Ομάδες διαδηλωτών κατά του Έλον Μασκ άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από τα καταστήματα της Tesla σε όλη την Αμερική και σε μερικές πόλεις στην Ευρώπη εχθές, Σάββατο (29/3).

Οι διαδηλωτές προσπαθούν να κλιμακώσουν το κίνημα «Tesla Takedown» που στοχεύει στις αντιπροσωπείες και τα οχήματα της Tesla, αντιτιθέμενοι στον ρόλο του Μασκ ως επικεφαλής του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), όπου έχει αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και έχει κλείσει ολόκληρους οργανισμούς, προσπαθώντας να μειώσει τις δαπάνες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της εκτιμώμενης περιουσίας των 340 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Έλον Μασκ προέρχεται από τις μετοχές που κατέχει στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, την οποία συνεχίζει να διοικεί.

Τι ζητά το κίνημα «Tesla Takedown»

Οι διαδηλωτές – υποστηρικτές του κινήματος «Tesla Takedown» καλούν τον κόσμο να μην αγοράζει Tesla και τους επενδυτές να πουλήσουν τις μετοχές τους στην εταιρεία.

Μέχρι νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, πλήθη που κυμαίνονταν από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από αντιπροσωπείες της Tesla στο Νιου Τζέρσεϊ, στη Μασαχουσέτη, στο Κονέκτικατ, στη Νέα Υόρκη, στη Μέριλαντ, στη Μινεσότα και στο Τέξας.

NYC- The current scene in front of a Tesla showroom in New York which is being completely surrounded by anti-Elon Musk protesters. One protester is holding a sign that reads "Save Democracy, Burn a Tesla"

Hundreds of people gathered for a «Takedown Tesla» protest in Columbus, Ohio, as part of nearly 200 protests planned across the U.S.

«Νόμιζες ότι οι Ναζί είχαν εκλείψει»

Περίπου 24 διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ επικρίνοντας τον Μασκ έξω από μια έκθεση της Tesla στο Λονδίνο, ενώ τα διερχόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά κόρναραν σε ένδειξη υποστήριξης.

Ένα από τα πλακάτ που εμφανίστηκε στη διαμαρτυρία του Λονδίνου έδειχνε μια φωτογραφία του Έλον Μασκ δίπλα σε μια εικόνα του Αδόλφου Χίτλερ που έκανε τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Tesla protests across the UK as people worldwide reject Elon Musk. These brave protestors showed up in showrooms and dealerships all over London.

Ένα άτομο με στολή τυραννόσαυρου Rex κρατούσε πλακάτ με την επιγραφή: «Νόμιζες ότι οι Ναζί είχαν εκλείψει. Μην αγοράσεις ένα Swasticar.»

Protesters rallied outside Tesla's Park Royal showroom in London as part of the global "Tesla Takedown" movement targeting Elon Musk Chants, placards and calls to boycott: over 200 protests worldwide accuse Musk of threatening democracy

«Απλά θέλουμε να κάνουμε θόρυβο, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Κάμ Γουίττεν, ένας Αμερικανός που συμμετείχε στη διαμαρτυρία στο Λονδίνο.

«Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει αγοράσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών»

Στη Νέα Υόρκη, ο υποψήφιος δήμαρχος και βουλευτής της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαντανί, συμμετείχε στη διαδήλωση έξω από μια αντιπροσωπεία της Tesla το Σάββατο.

«Είμαστε εδώ σε μια στιγμή που είμαστε όλοι απαραίτητοι», είπε ο Μαντανί στο πλήθος μέσω μεγαφώνου. «Είμαστε όλοι απαραίτητοι επειδή ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει αγοράσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε ο ίδιος.

NYC: «The Richest Man in the World has Purchased the President of the United States» –

NYC Mayoral Candidate and State Rep, Zohran Mamdani, spoke to protesters at the «Tesla Takedown» Protest outside the Showroom in Manhattan today.



Ορισμένοι αντίπαλοι του Μασκ έχουν προχωρήσει πέρα από τις διαμαρτυρίες και έχουν βάλει φωτιά σε οχήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας και έχουν διαπράξει άλλες πράξεις βανδαλισμού, που η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, έχει καταδικάσει ως «τίποτα λιγότερο από εσωτερική τρομοκρατία».

Ο Μασκ δήλωσε ότι ήταν έκπληκτος από τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια μιας εταιρικής συνάντησης στις 20 Μαρτίου και είπε ότι οι βάνδαλοι θα πρέπει να «σταματήσουν να ενεργούν σαν ψυχοπαθείς».