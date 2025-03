Γιώργος Λάνθιμος: Το φωτογραφικό συμπάν του σκηνοθέτη ανοίγει τις πύλες του στο Λος Άντζελες

Στα «σκαριά» εξερεύνησης ενός νέου καλλιτεχνικού μονοπατιού φαίνεται να βρίσκεται ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος.

Μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Bugonia» η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, τη διασκευή του «My Year of Rest and Relaxation» που παραμένει σε εκκρεμότητα και το σενάριο και σκηνοθεσία του θρίλερ «Fatale», ο Λάνθιμος έβαλε «πλώρη» για την επόμενη επιτυχία του.

View this post on Instagram A post shared by MACK (@mack_publishing)

«Yorgos Lanthimos: Photographs»

Είναι γεγονός. Ο εμβληματικός σκηνοθέτης του «Lobster» θα παρουσιάσει την πρώτη του φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Yorgos Lanthimos: Photographs», η οποία εγακινιάζεται σήμερα 29 Μαρτίου 2025 στη Webber 939 Gallery στο Λος Άντζελες.

Το εν λόγω γεγονός σηματοδοτεί την πρώτη έκθεση φωτογραφίας του πολυσχιδή σκηνοθέτη ανοίγοντας έναν νέο ορίζοντα στον καλλιτεχνικό κόσμο πέραν της μεγάλης οθόνης, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σκηνοθέτες σε αυτόν τον ρόλο με παραδείγματα από τον Ντέιβιντ Λιντς μέχρι τον Βέντερς και τον Κιαροστάμι ή τον Κιούμπρικ να έχουν αφήσει ιστορία με τους φωτογραφικούς «πειραματισμούς» τους.

Η έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Λάνθιμου θα περιλαμβάνει μια σειρά φωτογραφιών βγαλμένων από το σύνολο του έργου του το οποίο εμπεριέχει πρότερες δουλειές του στον χώρο του κινηματογράφου, αλλά και της μόδας, όπως και τρία φωτογραφικά λευκώματα που έχει ήδη κυκλοφορήσει.

Ο κινηματογράφος

Αναφορικά με το κινηματογραφικό του έργο, στην έκθεση θα παρουσιαστεί μια σειρά φωτογραφιών με τίτλο «I shall sing these songs beautifully» (MACK, 2024), στην οποία θα μπορεί κανείς να απολαύσει λήψεις από τα γυρίσματα της ταινίας του «Kinds of Kindness» – εγχείρημα που δίνει πρόσβαση στους θεατές στη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας μέσα από την καλλιτεχνική οπτική του Γιώργου Λάνθιμου.

Για όσους, από την άλλη, είναι μανιακοί θαυμαστές του «Poor Things» έκθεση θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα γυρίσματα και αυτής της ταινίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο του «Dear God, the Parthenon is Still Broken» (Void, 2024), το οποίο είναι το πρώτο φωτογραφικό βιβλίο του Λάνθιμου.

Κεντρική Φωτογραφία: Yorgos Lanthimos and Emma Stone on the set of POOR THINGS. Photo by Atsushi Nishijima. Courtesy of Searchlight Pictures.