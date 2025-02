«Fatale»: Τι ετοιμάζει (πάλι) ο Γιώργος Λάνθιμος;

Ο Γιώργος Λάνθιμος είναι έτοιμος για την επόμενη ταινία του. Ο ασταμάτητος σκηνοθέτης, μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Bugonia» η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο και τη διασκευή του «My Year of Rest and Relaxation» που παραμένει σε εκκρεμότητα, έβαλε «πλώρη» για την επόμενη επιτυχία του.

Ο Γιώργος Λάνθιμος θα υπογράψει το σενάριο και θα αναλάβει τη σκηνοθεσία του θρίλερ «Fatale», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γάλλου συγγραφέα Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977, ενώ την παραγωγή θα αναλάβει ο Τζέιμς Σάμους, σύμφωνα με το Film Stage.

Yorgos Lanthimos will adapt Jean-Patrick Manchette’s ‘Fatale,’ which follows a ruthless killer who orgiastically pleasures herself with money, dresses well, and orchestrates mayhem among a small town’s ruling class: https://t.co/GrJXdcE2ah pic.twitter.com/xW92KxDSBD — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) February 7, 2025

«Fatale»

Για όσα άτομα δεν έχουν διαβάσει το εν λόγω βιβλίο, μια περιγραφή του ίσως αρκεί για να καταλάβει κανείς γιατί η πλοκή του μπορεί να είναι ελκυστική για έναν σκηνοθέτη με το έργο του Λάνθιμου.

Η ιστορία ξεκινάει με την Aimée Joubert, μια ψυχρή δολοφόνο ανήμπορη να αισθανθέι και να συναισθανθεί, η οποία μας συστήνεται εξοντώνοντας με μια ευκολία σαν να λέει καλημέρα ένοπλους κυνηγούς και με άκρατο ενθουσιασμό, σχεδόν οργασμικά, να πλέει σε πελάγη ευτυχίας με τα χρήματα που της απονέμονται για κάτι τέτοιο, ενώ ταξιδεύει σε μια πόλη-λιμάνι όπου μηχανεύεται, σε ύφος που θυμίζει Ντάσιελ Χάμετ, τα δεινά της άρχουσας τάξης.

Πρόκειται για μια κοινωνική σάτιρα με βασικά χαρακτηριστικά την αδυσώπητη βία και τη σεξουαλική μανία. Ένας ρόλος που θα ταίριαζε γάντι στη μούσα του σκηνοθέτη Έμα Στόουν. Μάλιστα, καθώς αρχίζουν να διαρρέουν περισσότερες πληροφορίες για το «Fatale», δεν θα ήταν έκπληξη αν το όνομα της Στόουν εμφανιστεί ξανά στο καστ, αναφέρει το δημοσίευμα του Word of Reel.

Το πότε βέβαια θα λάβουν χώρα όλα τα παραπάνω παραμένει μυστήριο.

*Πηγή: Film Stage