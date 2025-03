Η στιγμή που χταπόδι επιτίθεται σε δύτη – Σφίγγει τα πλοκάμια γύρω από τον λαιμό του

Δύτης ήρθε αντιμέτωπος με ένα οργισμένο χταπόδι κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Στο βίντεο από τη Ρωσία, που έχει γίνει viral, έχει καταγραφεί η στιγμή που το χταπόδι επιτίθεται στον άνδρα.

Ο δύτης ερευνά τον βυθό κοντά στο Primorsky Krai και προσπαθώντας να πιάσει ένα χταπόδι χρησιμοποιεί ένα κοντάρι για να το τρυπήσει.

Τότε αυτό απελευθερώνει μελάνι και κολλά τα πλοκάμια του στα χέρια και τον λαιμό του δύτη. Αυτός προσπαθεί να το βγάλει από πάνω του όμως το χταπόδι τον σφίγγει όλο και περισσότερο.

Αφού συνειδητοποιεί ότι δεν θα τα καταφέρει, αναδύεται στην επιφάνεια. Τελικά, λίγη ώρα αργότερα βρίσκει τρόπο και απομακρύνει το χταπόδι από το σώμα του και ανακουφίζεται.

Το χταπόδι, σύμφωνα με την Daily Mail, ανήκει στο είδος Octopus vulgaris. Αν και διαθέτει δηλητήριο, δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Το συγκεκριμένο είδος φημίζεται για τις ικανότητές του στο καμουφλάζ, καθώς μπορεί να αλλάζει χρώματα και υφή, ενώ χρησιμοποιεί το μελάνι του ως αμυντικό μηχανισμό απέναντι σε απειλές.

Diver fish hooked by an Octopus, after he forcefully removed the Cephalopod from his home. pic.twitter.com/WjWMfAZbHP

— 🌎 Kev_Almighty 🌎 (@BigYash_609) March 14, 2025