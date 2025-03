Kings of Leon: Ακυρώνεται η συναυλία τους στην Αθήνα

Η High Priority, διοργανώτρια εταιρία του Athens Rocks Festival, ανακοίνωσε για αδιευκρίνιστους λόγους τη ματαίωση της συναυλίας των Kings of Leon. Οι βραβευμένοι με Grammy και BRIT Awards, Kings of Leon θα έρχονταν για το πρώτο τους live στην Ελλάδα – ένα πολυαναμενόμενο γεγονός για χιλιάδες fans.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας

«Η προγραμματισμένη headline εμφάνιση των Kings of Leon στο φετινό Athens Rocks το Σάββατο 5 Ιουλίου στο Athens Olympic Complex ακυρώνεται λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

Η επιστροφή χρημάτων στους κατόχους εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σύντομα χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια από εκείνους.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση».

Η συνεχής ανοδική πορεία

Το περασμένο καλοκαίρι, το συγκρότημα έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης στο Hyde Park του Λονδίνου, ξεπερνώντας τον Bruce Springsteen.

Από το ντεμπούτο τους το 2003, οι Caleb (κιθάρα/φωνητικά), Nathan (ντραμς), Jared (μπάσο) και Matthew Followill (κιθάρα) έχουν κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ: Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016), When You See Yourself (2021), Can We Please Have Fun (2024).

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια άλμπουμ και 40 εκατομμύρια singles παγκοσμίως, καθώς και με διακρίσεις όπως 8 υποψηφιότητες και 3 βραβεία Grammy, 3 NME Awards, 2 BRIT Awards και 1 Juno Award, οι Kings of Leon έχουν κατακτήσει τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.