«Δύο στα δύο»: Τι σχέση έχει η καθυστέρηση της επόμενης ταινίας «Saw» με τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον;

Δύσκολη φαντάζει η επόμενη μέρα για το «Saw XI», καθώς φαίνεται να παλεύει να επιβιώσει. Μάλιστα, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, έχει σημειωθεί «μηδενική πρόοδος» σε σχέση με την επόμενη «δόση» του κινηματογραφικού franchise από τότε που οι συγγραφείς Πάτρικ Μέλτον και Μάρκους Ντάνσταν παρέδωσαν ένα προσχέδιο την άνοιξη του 2024.

Tο κώλυμα

«Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τον Μάιο», λέει ο σεναριογράφος του Saw XI Μέλτον, ο οποίος συμμετέχει στο franchise από το Saw IV του 2007.

«Έχει κολλήσει σε διαχειριστικό επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση με το δημιουργικό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πράγματα σε υψηλότερο επίπεδο που παίζουν ρόλο».

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, η Lionsgate ανακοίνωσε ότι ο Κέβιν Γκρόιτερτ θα σκηνοθετούσε το Saw XI για τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά τελικά το στούντιο το καθυστέρησε κατά ένα χρόνο για τις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Γκρόιτερτ ανέλαβε την σκηνοθεσία του Saw X, το οποίο αναζωογόνησε το franchise όταν βγήκε στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2023 και συγκέντρωσε 112 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Δεν είναι σαφές αν εξακολουθεί να εμπλέκεται στο Saw XI και η Lionsgate δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Μέλτον επισημαίνει ότι το Saw X τα πήγε καλά και ότι η ομάδα έχει μια ιδέα για την οποία είναι περήφανη για την επόμενη ταινία. Σκοπεύουν να ασχοληθούν με ένα επίκαιρο θέμα, αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί δημοσίως.

Η δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ο σεναριογράφος παρομοιάζει την υπόθεση του νέου έργου με την επικαιρότητα του Saw VI του 2009, στο οποίο στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών υγείας μπαίνουν στο στόχαστρο του Τζον Κρέιμερ, γνωστού και ως Jigsaw (Τόμπιν Μπελ). Το θέμα αυτό απασχόλησε εκ νέου νωρίτερα φέτος με τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον.

«Το Saw XI μπορεί να γυριστεί ή να μην γυριστεί, αλλά έχουμε μια πολύ επίκαιρη ιστορία και ελπίζω να γυριστεί ακριβώς γι’ αυτό», λέει ο Μέλτον. «Αγγίζει τα ίδια θέματα του Saw VI, όπου είσαι πολίτης, νιώθεις θυμωμένος και απογοητευμένος με κάτι, νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, και ο Τζον Κρέιμερ θα το κάνει».

Ο συγγραφέας προσθέτει για την ταινία: «Ο λόγος που καθυστερεί είναι απλά, ότι υπάρχουν διαμάχες μεταξύ των παραγωγών και της Lionsgate. Απλά δεν μπορούν να βρεθούν στην ίδια ‘σελίδα’».

«Δύο στα δύο»

Ο Μαρκ Μπεργκ, μακροχρόνιος παραγωγός του franchise Saw που ξεκίνησε με το πρωτότυπο του σκηνοθέτη Τζέιμς Γουάν το 2004, επισημαίνει στο THR ότι επέβλεψε όχι μόνο το Saw VI αλλά και το παρόμοιας θεματολογίας John Q του 2002. Το θρίλερ αυτό με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον επικεντρώνεται σε έναν πατέρα που καταφεύγει στο έγκλημα όταν δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς υγείας του γιου του.

«Ο Jigsaw κυνηγάει κάποιον που δεν του παρέχει ασφάλεια», λέει ο Μπεργκ για το Saw VI. «Οπότε υποθέτω ότι είμαι δύο στα δύο».

Όπως αποδεικνύεται, ο Μέλτον στην πραγματικότητα ήταν συμμαθητής με τον εκλιπόντα διευθύνοντα σύμβουλο της United Healthcare Thompson στο Πανεπιστήμιο της Iowa.

«Ήμασταν στην Αϊόβα την ίδια εποχή, οπότε αποφοιτήσαμε την ίδια χρονιά, το 1997», θυμάται ο συγγραφέας, ο οποίος σημειώνει ότι γνωρίζονταν αλλά δεν ήταν στενοί φίλοι. «Μπορώ να σας πω ότι ο Μπράιαν ήταν αρκετά φυσιολογικός στο σχολείο. Έπινε Bud Light και ήταν καλό παιδί».

*Πηγή: The Hollywood Reporter