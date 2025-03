Πανδαισία: Όλα τα γκολ του Europa League (vids)

Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Europa League, με τις ομάδες να δίνουν μεγάλες μάχες και να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 την Μπόντο Γκλιμτ και αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι την Ευρώπη. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν με τον Χογκ στο 36’, αλλά οι Ερυθρόλευκοι με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν τα πάνω κάτω με δύο γκολ του Γιάρεμτσουκ (53’, 65’) και πήραν τη νίκη.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Ολίμπικο ανάμεσα στην Λάτσιο και την Βικτόρια Πλζεν, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 52’ με τον Σουλτς, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 77’ με τον Πάτρικ και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, χάρη στο 2-1 του πρώτου παιχνιδιού.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την αναμέτρηση με τον Άγιαξ, με τους Γερμανούς να επικρατούν με το εμφατικό 4-1 και να προκρίνονται με δύο νίκες απέναντι στους Ολλανδούς (2-1 στο πρώτο ματς). Δύο γκολ ο Γκέτσε (25’, 82’) και από ένα οι Μπαχόγια (7’) και Εκιτικέ (67’) για τους Γερμανούς. Τέιλορ στο 78’ για τον Άγιαξ.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε εντός έδρας της Ρόμα με 3-1, ανέτρεψε το εις βάρος της 2-1 του πρώτου αγώνα και πέρασε στα προημιτελικά. Δύο γκολ ο Νίκο Γουίλιαμς (45+3’, 82’), ένα ο Μπερθίθε (68’) για τους Βάσκους. Οι Ιταλοί από την άλλη πλευρά, το μόνο που κατάφεραν ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Παρέδες (πεν.) στο 90+2’.

Εύκολο βράδυ για τη Λιόν απέναντι στην Στεάουα Βουκουρεστίου, με τους Γάλλους να διαλύουν εντός έδρας τους Ρουμάνους με 4-0 και να «διπλώνουν» τις νίκες τους (3-1 στο πρώτο ματς). Από δύο γκολ πέτυχαν οι Μικαουτάτζε (14’, 47’) και Νουαμά (37’, 88’).

Τεσσάρα και πρόκριση για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Σοσιεδάδ, με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ να επικρατεί στο «Ολντ Τράφορντ» με 4-1 των Βάσκων (1-1 το πρώτο ματς). Χατ – τρικ ο Μπρούνο Φερνάντες, με δύο πέναλτι (16’, 50’, 87’), ένα ο Νταλότ (90+1’). Για τους Ισπανούς είχε σκοράρει στο 10’ ο Ογιαρθάμπαλ, επίσης με πέναλτι.

Πρόκριση και για την Τότεναμ, που κέρδισε εντός έδρας την Αλκμααρ με 3-1 και ανέτρεψε το εις βάρος της 3-2 του πρώτου αγώνα. Όντεμπερτ στο 26’ και στο 74’ και Μάντισον στο 48’ για τους Βρετανούς, ενώ ενδιάμεσα είχε μειώσει σε 2-1 ο Κοπμάινερς (63’).

Τα αποτελέσματα των επαναληπτικών:

Αθλέτικ – Ρόμα 3-1

Άιντραχτ – Άγιαξ 4-1

Λάτσιο – Πλζεν 1-1

Ολυμπιακός – Μπόντο Γκλιμτ 2-1

Λιόν – Στεάουα 4-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σοσιεδάδ 4-1

Ρέιντζερς – Φενέρμπαχτσε 0-2 (παρ.)

Τότεναμ – Άλκμααρ 3-1

Των πρώτων αναμετρήσεων:

Άλκμααρ – Τότεναμ 1-0

Στεάουα – Λιόν 1-3

Φενέρμπαχτσε – Ρέιντζερς 1-3

Σοσιεδάδ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

Ρόμα – Αθλέτικ 2-1

Άγιαξ – Άιντραχτ 1-2

Μπόντο Γκλιμτ – Ολυμπιακός 3-0

Πλζεν – Λάτσιο 1-2

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπόντο Γκλιμτ Vs Λάτσιο

Τότεναμ Vs Άιντραχτ

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς Vs Αθλέτικ

Λιόν Vs Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Τότεναμ – Άιντραχτ VS Μπόντο Γκλιμτ – Λάτσιο

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς – Αθλέτικ VS Λιόν – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ