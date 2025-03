Ο Ρανιέρι έδωσε στον Βαλβέρδε ένα χαρτάκι με το τηλέφωνό του (pic)

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έκαμψε την αντίσταση της Ρόμα στη χώρα των Βάσκων και επικράτησε με 3-1 παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Europa League με συνολικό σκορ 4-3. Στο φινάλε του αγώνα έγινε κάτι ασυνήθιστο που έκλεψε την παράσταση ανάμεσα στο Ερνέστο Βαλβέρδε και τον Κλαούντιο Ρανιέρι.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, πήγε να χαιρετήσει τον Βάσκο συνάδελφό του, ως είθισται, και η κάμερα τον έπιασε να του δίνει ένα χαρτάκι.

🪪🤝 Claudio Ranieri: «What did I give to Valverde? My business card. We’re such good friends that I gave it to him, I’d lost his number. He knows a lot of Spanish players and it could be useful to me.» (@SkySport via @Guillaumemp) pic.twitter.com/TJkPkunfU7

— EuroFoot (@eurofootcom) March 13, 2025