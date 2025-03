Ούτε Νταϊάνα, ούτε Κέιτ: Δύο ηχηρές απουσίες πυροδοτεί φήμες για εμφύλιο στο στέμμα

Η Κέιτ Μίντλετον δεν τιμήθηκε στην ανάρτηση του παλατιού του Μπάκινγχαμ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στις 8 Μαρτίου και με αφορμή την ημέρα για τα γυναικεία δικαιώματα, ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Instagram τίμησε σε ανάρτησή του σειρά από γυναίκες του Ουίνδσορ με πορτρέτα από γυναίκες φωτογράφους.

«Σήμερα, για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκα, παρουσιάζουμε τη μακρόχρονη υποστήριξη της βασιλικής οικογένειας προς τις γυναίκες φωτογράφους, που χρονολογείται από την έλευση της φωτογραφίας στα μέσα της δεκαετίας του 1800», αναφέρεται στη λεζάντα.

Το carousel συμπληρώνεται από τα βασιλικά πορτρέτα της Ελισάβετ Β’, της Καμίλα, της Βικτόρια, της Αλεξάντρα αλλά και της πριγκίπισσας Άννας και και της δούκισσας του Εδιμβούργου.

Υπήρχαν δύο ηχηρές απουσίες. Η μία ήταν της πριγκίπισσας Νταϊνάνα, η άλλη της Κέιτ Μίντλετον.

Αν η πρώτη μπορεί να δικαιολογηθεί (το διαζύγιο Καρόλου και Νταϊάνας δοκίμασε πολύ τη φήμη του τωρινού βασιλιά και τη δημόσια εικόνα του), η δεύτερη άφησε ερωτήματα.

Η παράλειψη σχολιάστηκε από το διαδίκτυο.

«Ουάου, τίποτα για την πριγκίπισσα της Ουαλίας;», »Με όλο τον σεβασμό, νομίζω ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη λίστα. Είναι και σπουδαία φωτογράφος και έχει φωτογραφηθεί και από γυναίκες, όπως η @milliepilkingtonphotography» έγραψαν οι χρήστες.

Ωστόσο, όπως επισήμανε άλλος χρήστης, η απουσία της Μίτνλετον ίσως εξηγείτε από το γεγονός ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν τον δικό τους επίσημο λογαριασμό.

«Ναι, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει επίσης φωτογραφηθεί από γυναίκες φωτογράφους, αλλά αυτό μπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι ο λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας δεν καλύπτει συνήθως (τον πρίγκιπα και) την πριγκίπισσα της Ουαλίας, καθώς έχουν τον δικό τους λογαριασμό», σχολίασε χρήστης.

Από την πλευρά τους ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον που είναι και το επόμενο βασιλικό ζευγάρι του οίκου, τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα μα αναρτήσεις στο λογαριασμό τους στο Χ.

Εκεί τίμησαν 12 γυναίκες που εμπνέουν και τις συνάντησαν μέσα στο 2024.

Ανάμεσα σε αυτές είναι η 17χρονη Λιζ, η φωτογράφος που πέθανε από καρκίνο το Νοέμβριο του 24 και άλλες.

Celebrating the strength and creativity of Liz and Vicky Hatton. It was an honour meeting them both in Windsor in October. Liz’s memory live on in Vicky’s unwavering resilience. Thank you for such a moving moment #IWD2025 https://t.co/UOeY8gmv3h

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2025