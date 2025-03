Αρκάς: Η χωρατατζού καλημέρα

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε την παιχνιδιάρα μέρα Δευτέρα, να υποδύεται πως είναι μια άλλη με σκοπό να μας ξεγελάσει.

«Καλημέρα!», φαίνεται να μας λέει η Παρασκευή για να καταλάβουμε μετά από λίγο πως πρόκειται για ένα τέχνασμα της Δευτέρας η οποία κρατά μια φωτογραφία του εαυτού της με τα ρούχα της Παρασκευής.

Τότε η Δευτέρα λέει: «Θα θέλατε, ε;…»

Η ερώτησή αυτή είναι ελαφρώς ειρωνική καθώς η Δευτέρα υπονοεί πως θα θέλαμε να είναι Παρασκευή για να έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο.

Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως κανείς δεν μπορεί να την παρεξηγήσει καθώς, πράγματι, ποιος δεν θα ήθελε να είναι Παρασκευή;

Και κάποιος που σίγουρα μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο είναι οι The Cure.

Ακολουθούν οι στίχοι του «Friday I’m in love»



«I don’t care if Monday’s blue

Tuesday’s gray and Wednesday too

Thursday I don’t care about you

It’s Friday, I’m in love

Monday you can fall apart

Tuesday, Wednesday, break my heart

Oh, Thursday doesn’t even start

It’s Friday, I’m in love

Saturday wait

And Sunday always comes too late

But Friday never hesitate

I don’t care if Monday’s black

Tuesday, Wednesday, heart attack

Thursday never looking back

It’s Friday, I’m in love

Monday you can hold your head

Tuesday, Wednesday, stay in bed

Or Thursday watch the walls instead

It’s Friday, I’m in love

Saturday wait

And Sunday always comes too late

But Friday never hesitate

Dressed up to the eyes

It’s a wonderful surprise

To see your shoes and your spirits rise

Throwing out your frown

And just smiling at the sound

And as sleek as a shriek spinning ’round and ’round

Always take a big bite

It’s such a gorgeous sight

To see you eat in the middle of the night

You can never get enough

Enough of this stuff

It’s Friday, I’m in love

I don’t care if Monday’s blue

Tuesday’s gray and Wednesday too

Thursday I don’t care about you

It’s Friday, I’m in love

Monday you can fall apart

Tuesday, Wednesday, break my heart

Thursday doesn’t even start

It’s Friday, I’m in love»