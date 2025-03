Θα είχαμε περισσότερη ειρήνη αν διοικούσαν οι γυναίκες;

Μόλις 13 από τις 193 χώρες έχουν γυναίκες ηγέτες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2024, λέει το Sky News.

Αν υπήρχαν περισσότερες, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά, λένε άνθρωποι όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Θα υπήρχαν «λιγότεροι πόλεμοι, τα παιδιά θα είχαν καλύτερη φροντίδα και θα υπήρχε μια γενική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των αποτελεσμάτων», είχε δηλώσει παλαιότερα.

Η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας Μαίρη Ρόμπινσον δήλωσε στο Sky News ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ότι η παρουσία περισσότερων γυναικών στην κορυφή είναι «απαραίτητη» για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.

Και αυτή τη μέρα πριν από 19 χρόνια, ο πρώην επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν δήλωσε: «Καμία πολιτική δεν είναι πιο σημαντική για την πρόληψη των συγκρούσεων» από την ενδυνάμωση των γυναικών.

Φοβούμενες να φανούν μαλθακές

Μια ματιά στην ιστορία δείχνει ότι οι γυναίκες ηγέτες ήταν εξίσου, αν όχι περισσότερο, «επιρρεπείς στην έναρξη συγκρούσεων» με τους άνδρες, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μπλερ, επίκουρο καθηγητή πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Τους δίνεται κίνητρο να ενεργούν ως «Σιδηρές Κυρίες» ειδικά για να ξεπεράσουν τα στερεότυπα του φύλου που τις καθιστούν άτολμες και «λιγότερο ικανές» σε θέματα εθνικής ασφάλειας, λέει.

Δείτε μόνο τη Μάργκαρετ Θάτσερ: το 1982, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας έριξε στο θάνατο 323 ανθρώπους στο πολεμικό πλοίο Belgrano της Αργεντινής και οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο των Φόκλαντς.

Ή η διάσημη επιθετική υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, η οποία δίστασε για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Ταλιμπάν «επειδή φοβόταν μήπως θεωρηθεί στερεοτυπικά μαλακή», λέει ο Μπλερ, βασιζόμενος σε πληροφορίες από τους συμβούλους της.

Σε έναν «πολύ πιο υπερανδρικό κόσμο» σήμερα, σύμφωνα με τη συγγραφέα Τζόσλιν Μπαρνχαρτ, οι γυναίκες δέχονται πιέσεις να «σκύψουν ακόμη περισσότερο στα ανδρικά στερεότυπα της ηγεσίας».

Η Τζόρτζια Μελόνι για παράδειγμα, η αγαπημένη της ιταλικής Δεξιάς και πρώτη γυναίκα ηγέτης, επέλεξε να πάρει την αρσενική μορφή του τίτλου της, il Presidente.

Οι γυναίκες τιμωρούνται επίσης πιο αυστηρά για το γεγονός ότι υποχωρούν σε απειλές, διαπιστώνει η έρευνα της Μπλερ, ενθαρρύνοντάς τες να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αντί να τη σβήνουν.

Το 2016, η εφημερίδα The Sun χαιρέτισε την Τερέζα Μέι ως μια γυναίκα που έμοιαζε με την «Μάγκι στα καλύτερά της».

Δύο χρόνια αργότερα, τη σφυροκόπησε επειδή ήταν «μαλακή» στο Brexit, αφήνοντας τη χώρα «ΣΤΟ BREXS*IT».

Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, οπότε εξαρτάται από τη γυναίκα

Η Άντζελα Σάινι, συγγραφέας του βιβλίου Patriarchs: How Men Came to Rule, λέει ότι δεν είναι ότι οι γυναίκες μιμούνται την ανδρική επιθετικότητα, αλλά μάλλον ότι είναι ικανές να είναι οι ίδιες επιθετικές.

Το 1975, η πρωθυπουργός της Ινδίας Ίντιρα Γκάντι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και καταστολή των αντιπάλων, των πολιτικών δικαιωμάτων και του Τύπου.

Η πολεμίστρια βασίλισσα Rani of Jhansi ηγήθηκε της ινδικής εξέγερσης κατά των Βρετανών το 1857, και πριν από αυτήν υπήρχαν η Boudica και η Ιωάννα της Λωραίνης.

Όταν λοιπόν ερωτάται αν οι γυναίκες θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο πιο ειρηνικό, η Σάινι απαντά: «Ποιες γυναίκες εννοείτε;».

Και προσθέτει: «Γιατί ειλικρινά, αν έχουμε να επιλέξουμε έναν κόσμο που θα κυβερνάται από γυναίκες όπως η Θάτσερ και η Λιζ Τρας ή, κοιτάζοντας τις ΗΠΑ, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν και η Σάρα Πέιλιν – δεν είναι το είδος του κόσμου όπου θα ήθελα να ζήσω».

Τόσα πολλά θα πρέπει να αλλάξουν για να απαντηθεί το ερώτημα

Ο κόσμος είχε τόσες λίγες γυναίκες ηγέτες που καθιστά δύσκολη την πραγματική σύγκρισή τους με τους άνδρες.

Μόλις μία στις τρεις χώρες του ΟΗΕ είχε ποτέ μία γυναίκα στην κορυφή.

Η κοινωνία θα έπρεπε να αλλάξει τόσο ριζικά «για να φτάσουμε σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν την εξουσία, που μοιάζει αδύνατο να προεκτείνουμε από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα σε αυτή την υποθετική κατάσταση», λέει η ψυχολόγος Cordelia Fine, η οποία έγραψε το βιβλίο Patriarch Inc.

Δεν έχει να κάνει μόνο με τον ηγέτη

Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το να δίνουμε στις γυναίκες και άλλες μορφές εξουσίας κάνει τις κοινωνίες πιο ειρηνικές.

«Η ηγεσία των γυναικών δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι οι γυναίκες είναι ‘επικεφαλής’», λέει η κ. Robinson, η οποία είναι τώρα μέλος της οργάνωσης The Elders, η οποία διεξάγει εκστρατεία για μια γυναίκα επικεφαλής του ΟΗΕ.

Μελέτες δείχνουν ότι η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες τις κάνει να διαρκούν περισσότερο, η συμμετοχή στο κοινοβούλιο οδηγεί σε χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες και η συμμετοχή στις εκλογές κάνει τις δημοκρατίες πιο ειρηνικές.

Και είναι αυτοί οι τύποι κοινωνιών που δημιουργούν έδαφος για διαφορετικούς τύπους ηγετών.

Στη Νέα Ζηλανδία – που κατατάσσεται στην τέταρτη υψηλότερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων – η πρόσφατη πρωθυπουργός Jacinda Ardern επιχείρησε «ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο ηγεσίας» από τις επιθετικές ομολόγους της, λέει η Joslyn Barnhart, η οποία ερευνά το δικαίωμα ψήφου των γυναικών.

«Φυσικά, βλέπουμε τα πράγματα να πηγαίνουν πολύ προς την αντίθετη κατεύθυνση αυτή τη στιγμή, πολύ περισσότερο προς την επιστροφή σε αρσενικές, επιθετικές, διεκδικητικές φωνές», λέει η Joslyn Barnhart.

Διάφορες έρευνες από διάφορες χώρες έχουν διαπιστώσει ότι οι γυναίκες αποστρέφονται περισσότερο τον πόλεμο (αν αυτό οφείλεται στη φύση ή στην ανατροφή είναι μια άλλη συζήτηση) – αν και αυτό εξισορροπείται όταν η απειλή είναι άμεση.

Η κ. Robinson λέει ότι δεν είναι ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες από τους άνδρες.

Είναι ότι «η επίλυση των πιο δύσκολων προκλήσεων του κόσμου χρειάζεται όλες τις φωνές, όχι μόνο αυτές του μισού παγκόσμιου πληθυσμού».