Αναστάτωση λόγω power bank σε πτήση προς τη Μπανγκόκ – «Όλοι οι επιβάτες σοκαρίστηκαν»

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το Τζόχορ Μπαρού στη Μαλαισία προς την Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, λόγω ενός power bank.

Η πτήση εκτελούνταν από τη Malaysian Batik Air. Κατά τη διάρκειά της, καπνός έβγαινε από ένα φλεγόμενο power bank στην καμπίνα του αεροσκάφους Boeing 737-800.

Μετά την αρχική αναστάτωση, η συσκευή τοποθετήθηκε σε κλειστό κουτί από το πλήρωμα της καμπίνας και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Reason why multiple Airlines are updating rules on carriage condition of Power banks ! A mobile charger (Power bank) caused panic on a Malaysian Batik Air flight from Johor Bahru (Malaysia) to Bangkok recently.

It was reported that smoke was coming out of a burning power bank in… pic.twitter.com/OudCa2FlnN

— FL360aero (@fl360aero) March 2, 2025