Τι έπαθε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Παλιμπαιδισμός ή κρίση ηλικίας;

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αποφάσισε να γιορτάσει τα φετινά γενέθλια της συζύγου του Πρισίλα Τσαν με έναν.. ιδιαίτερο τρόπο και φυσικά το διαδίκτυο φρόντισε να τον τρολάρει ασύστολα.

Για να τιμήσει την ευτυχή περίσταση, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας αναδημιούργησε την εμφάνιση του Μπένσον Μπουν στα Grammy – και ένας εκπρόσωπος του ιδρυτή της Meta επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι η μπλε ολόσωμη φόρμα που φόρεσε για το πάρτι γενεθλίων ήταν το ίδιο κοστούμι που φορούσε ο Μπουν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Κατά τη φετινή απονομή των βραβείων Grammy ο Μπένσον Μπουν τραγούδησε τη μεγάλη του επιτυχία, «Beautiful Things» φορώντας μια γαλάζια, γυαλιστερή, στενή και ολόσωμη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ – που επίσης, δεν απέσπασε και τα καλύτερα σχόλια.

Η ανάρτηση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ

«Η γυναίκα σου γίνεται 40 μόνο μία φορά!» έγραψε με καμάρι ο Ζάκερμπεργκ, επίσης 40 ετών, μαζί με ένα βίντεο από την επική του εμφάνιση στο Instagram την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου – ο οποίος κατά πως φαίνεται δεν άκουσε την δριμεία κριτική που δέχτηκε ο Μπουν για το outfit και θεώρησε πως είναι καλή ιδέα να το βάλει.

Το αποτέλεσμα; Μια σειρά από χιουμοριστικά και καυστικά σχόλια όπως: «Τρομακτικά αποκαλυπτική φόρμα», «το πιο cringe πράγμα που είδα στη ζωή μου» και το καλύτερο όλων «νομίζω ότι πρέπει να πάω να ξεπλύνω τα μάτια μου με χλωρίνη»!

Το βίντεο ξεκινά με τον Ζάκερμπεργκ να στέκεται στην άκρη της σκηνής με ένα μαύρο σμόκιν – όπως ο Μπουν στα Grammy. Στη συνέχεια, δύο κορίτσια σκίζουν το σμόκιν, αποκαλύπτοντας τη λαμπερή γαλάζια ολόσωμη φόρμα του Μπουν και το σχεδόν γυμνό στήθος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Στις στιγμές που ακολούθησαν, ο Ζάκερμπεργκ δίνει ένα σόου επί σκηνής, παίζοντας με τη μπάντα και αναδημιουργώντας ακόμη και τη στιγμή που ο Μπουν πηδά τραγουδώντας πάνω από το πιάνο. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Μπουν – που έκανε ανάποδη τούμπα από το πιάνο -, βέβαια, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, απλώς πηδάει.

Ο ήχος στο βίντεο ωστόσο δεν είναι το κομμάτι που ερμήνευσε ο Μπουν στα Grammy. Αντίθετα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το νέο σινγκλ του Μπουν, «Sorry I’m Here for Someone Else», κι έτσι προέκυψε ένα βίντεο που γενικώς, αποδοκιμάστηκε.

Ο αγάπη βέβαια μάλλον ξεπερνά όλα τα εμπόδια καθώς η σύζυγος του φάνηκε να είναι ενθουσιασμένη με την παράσταση του Ζάκερμπεργκ.

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι πολλά από τα κακόβουλα σχόλια εξαφανίζονται μετά από λίγο κάτω από την ανάρτηση με αποτέλεσμα κάποιοι να αναρωτιούνται: «Πόσους πρέπει να προσλάβεις για να σβήνουν τα σχόλια μίσους;»

