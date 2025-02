Οι Imagine Dragons θα γράψουν Ιστορία: Το κομμάτι «Children Of The Sky» θα γίνει το πρώτο που θα μεταδοθεί από το φεγγάρι

Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023 όταν οι Imagine Dragons προσγειώθηκαν στο ΟΑΚΑ σε μια συναυλία που συζητήθηκε πολύ – η ακραία κακοκαιρία εκείνης της ημέρας έκανε πολλούς να θεωρούν ότι το live δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη και το συγκρότημα από τις ΗΠΑ απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα κορυφαία της εναλλακτικής ροκ σκηνής.

Fast forward περίπου 18 μήνες μετά, οι Imagine Dragons συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και πλέον είναι έτοιμοι να πάνε τη μουσική τους σε άλλα επίπεδα – στην κυριολεξία. Το κομμάτι τους «Children Of The Sky» θα γίνει το πρώτο που θα μεταδοθεί από το φεγγάρι προς τη Γη! Αρκεί να πάει καλά η διαστημική αποστολή.

Η εταιρία διαστημικής τεχνολογίας Lonestar αναμένεται σήμερα 26 Φεβρουαρίου να εκτοξεύσει έναν πύραυλο από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, με σκοπό να προσγειωθεί στο φεγγάρι. Αν συμβεί αυτό, χωρίς κανένα απρόοπτο, τότε το «Children Of The Sky» θα γίνει το πρώτο τραγούδι που θα εκπέμψει από τη Σελήνη και οι Imagine Dragons θα έχουν γράψει Ιστορία.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το «Children Of The Sky» είναι το κομμάτι που έγραψε το συγκρότημα σε συνεργασία με τον πασίγνωστο συνθέτη Ίνον Ζουρ το 2023. Το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα από το video game «Starfield» και σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε viral.

«Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά παιδιών να ενθουσιαστούν για το μέλλον του διαστήματος και της τεχνολογίας, γι’ αυτό επιλέξαμε το ‘Children Of The Sky’ ως το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που θα μεταδοθεί από τη Σελήνη» δήλωσε ο επενδυτής της Lonestar, Ράιαν Μικελέτι.

Witness history on February 26 when Lonestar’s Freedom Mission sends the first data center to the moon. 🚀

We’re celebrating this mission by sending ONE lucky fan (and a +1) to see the launch live at Cape Canaveral. Enter at the link: https://t.co/9ItSq1CtSr pic.twitter.com/nj4xomRMw4

— Starfield (@StarfieldGame) February 7, 2025