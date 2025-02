Ένας από τους μεγαλύτερους καβγάδες που έχουν ξεσπάσει ποτέ σε αεροδρόμιο της Ατλάντα καταγράφηκε σε βίντεο που έχει γίνει viral. Δεκάδες ταξιδιώτες ενεπλάκησαν σε έναν τεράστιο καυγά πολλών με πολλούς την περασμένη εβδομάδα στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ – Τζάκσον της Ατλάντα. Το βίντεο δείχνει τον καβγά να λαμβάνει χώρα σε χώρο αναμονής κοντά σε πύλη επιβίβασης της Spirit Airlines, όπως αναφέρουν τα Fox και Fox 5 Atlanta.

H Spirit Airlines είναι «διάσημη» για το γεγονός πως δεν αποκλείει πελάτες. Δηλαδή όσοι πελάτες έχουν αποκλειστεί από άλλες εταιρείες εξαιτίας κακής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, γνωρίζουν πως η low budget εταιρεία συγχωρεί.

Το υλικό, με εκατομμύρια προβολές από την ημέρα της ανάρτησης σε διαφορετικούς λογαριασμούς σε Χ και Instagram, δείχνει ένα χαοτικό πλήθος να γρονθοκοπεί και να κλωτσάει γρήγορα ο ένας τον άλλον μπροστά από μια αφίσα της Spirit Airlines που αναγράψει το θεϊκό «Ένα Ακόμα Καλύτερο Ταξίδι Ξεκινά Σύντομα Εδώ».

Μια γυναίκα φαίνεται να πηδάει πάνω από τα καθίσματα για να συμμετάσχει στο χάος, ακόμα μια λαμβάνει μέρος στον καυγά, ενώ μια ομάδα ανδρών καταγράφηκε από την κάμερα να στριμώχνει και να χτυπάει έναν άλλο ταξιδιώτη.

