Αδιανόητο ξύλο μετά τον αποκλεισμό της Λιόν στο Κύπελλο Γαλλίας (vid)

Η Μπουργκουάν, ομάδα 5ης κατηγορίας, έκανε την τεράστια έκπληξη στο Κύπελλο Γαλλίας αποκλείοντας την Λιόν με 4-2 στα πέναλτι. Αυτό δεν άρεσε ιδιαίτερα στους φίλους της ομάδας, που δεν αντέδρασαν ψύχραιμα στον αποκλεισμό.

Εξαφριωμένοι οπαδοί της Λιόν εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, τα έκαναν… γυαλιά καρφιά, έπαιξαν ξύλο με φίλους των γηπεδούχων και προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

15.01.2025🇫🇷FC Bourgoin Jallieu – Olympique Lyon, Stunning upset in the French Cup. Fifth-division side Bourgoin-Jallieu knocks out Ligue 1 giants Lyon. After the match Bourgoin Jallieu meet with Lyon on the pitch, click for more videos here: https://t.co/OjXgtEI5Ia pic.twitter.com/39iizLHlNJ

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 15, 2025