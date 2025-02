Από τον Γουόκερ στον… Τόμας: Νέο «μπαμ» στη Euroleague από το NBA (vid)

Ο Λόνι Γουόκερ άφησε τη Ζαλγκίρις στα κρύα του λουτρού και επέστρεψε στο NBA για λογαριασμό των Φιλαδέλφεια Σίξερς, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η ομάδα από το Κάουνας ψάχνει παίκτη για τη θέση που άφησε ο Αμερικανός γκαρντ, με αρκετά ονόματα να έχουν πέσει στο τραπέζι.

Ένα από αυτά που παίζει δυνατά είναι του Αϊζάια Τόμας, ο οποίος αυτό τον καιρό αγωνίζεται στη θυγατρική ομάδα των Τζαζ, έχοντας επιστρέψει στα παρκέ μετά από πολύμηνη απουσία. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αποσυρθεί εξαιτίας ενός οικογενειακού προβλήματος που είχε, όμως έχει επιστρέψει και μάλιστα δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση.

Μάλιστα στις 28 Ιανουαρίου υπέγραψε για λογαριασμό των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς και στο ντεμπούτο του αποφάσισε να αποδείξει για ακόμη μία φορά γιατί δεν πρέπει κανείς στο NBA να τον θεωρεί ξεγραμμένο. Στα 36 του πλέον, κατάφερε να πετύχει 40 πόντους με τέσσερα τρίποντα, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ, με την ομάδα του ωστόσο να μην καταφέρνει να πάρει τη νίκη.

40 PTS ⭐ 8 AST ⭐ 4 3PM

WELCOME BACK, ISAIAH THOMAS! The 2x NBA All-Star returned to the G League and went off in his season debut with the @slcstars. pic.twitter.com/cEFuqQ0gHr

— NBA G League (@nbagleague) January 29, 2025