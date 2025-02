«Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου» – Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε το «βέτο» που είχε ασκήσει στον Όζι

Πως θα σας φαινόταν αν στο κινηματογραφικό franchise των «Πειρατών της Καραϊβικής», βλέπατε τον Όζι Όσμπορν να παίζει τον πατέρα του Τζόνι Ντεπ;

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, καθώς ο θρυλικός μουσικός είχε κάποτε την ευκαιρία να συμμετάσχει στους «Πειρατές της Καραϊβικής», αλλά η σύντροφός του, Σάρον, δεν τον άφησε.

Τι δήλωσε σχετικά η Σάρον Όσμπορν

Η Σάρον Όσμπορν ήταν καλεσμένη σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast The Magnificent Others With Billy Corgan, όπου αποκάλυψε ότι στον σύζυγό της προσφέρθηκε να παίξει στην ταινία και ότι μετανιώνει που τον αποθάρρυνε από το να το κάνει.

«Θέλετε να μάθετε το μεγαλύτερο λάθος που έκανα ποτέ με τον Όζι»; είπε η Σάρον στον παρουσιαστή πριν προσθέσει: «Του προσφέρθηκε να πάει να παίξει στους ‘Πειρατές της Καραϊβικής’ – και δεν το έχω πει ποτέ αυτό σε κανέναν».

Ο παρουσιαστής, ο οποίος έδειχνε σοκαρισμένος, ρώτησε: «Και είπες όχι;», με τη Σάρον να επιβεβαιώνει: «Είπα όχι. Ειλικρινά, δεν θα ήταν τέλειος;»

Οι δυο τους γέλασαν με αυτό που θα μπορούσε να είχε γίνει και η Σάρον σημείωσε: «Γιατί όταν ο Τζόνι Ντεπ … ήθελε ο Κιθ να γίνει πειρατής, θυμάστε;».

Ο Κιθ στον οποίο αναφερόταν ήταν ο Κιθ Ρίτσαρντς, κιθαρίστας των Rolling Stones. Ο Ντεπ, ο πρωταγωνιστής των ταινιών των πειρατών ως Captain Jack Sparrow, έφερε τον παλιό του φίλο Ρίτσαρντς για να υποδυθεί τον πατέρα του, Captain Teague.

Το μέλλον των πειρατών

Ο frontman των Smashing Pumpkins αστειεύτηκε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να βάλει τον Όζι σε άλλη ταινία. Ο παραγωγός Τζέρι Μπρακχάιμερ δήλωσε πέρυσι ότι το μέλλον της σειράς «Οι ‘Πειρατές της Καραϊβικής’» – η οποία έχει κερδίσει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως – περιλαμβάνει μια επανεκκίνηση. Το 2022, ο Μπρακχάιμερ δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι πίστευε ότι «πλησιάζουν πολύ κοντά» στην ανάπτυξη μιας έκτης συνέχειας.

«Έχουμε ένα πολύ καλό σενάριο. Αναπτύξαμε δύο από αυτά – αυτό με τη Μάργκοτ Ρόμπι και ένα με ένα νεότερο καστ», συνέχισε. «Αυτό με τη Μάργκοτ Ρόμπι χρειάζεται λίγη περισσότερη δουλειά. Αυτό με το νεότερο καστ είναι κοντά. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε και τα δύο».

*Πηγή: The Hollywood Reporter