Πενσιλβάνια: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε νοσοκομείο – Νεκρός ο δράστης

Ένας ένοπλος έπεσε νεκρός σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε νοσοκομείο στην κεντρική Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Επί του παρόντος, παραμένει αδιευκρίνιστο αν υπάρχουν άλλα θύματα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου UPMC Memorial στο Γιορκ της Πενσιλβάνια, δεν τραυματίστηκαν ασθενείς από τα πυρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Shooting at UPMC Memorial Hospital in York, PA: Four Hospitalized, Shooter Killed

A shooting at UPMC Memorial Hospital in York, Pennsylvania, has left at least four people hospitalized. Authorities confirmed that the shooter was killed at the scene. Details on the victims’… pic.twitter.com/uqm45jpA3M

— News is Dead (@newsisdead) February 22, 2025