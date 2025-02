Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς σε αποθήκη καλλυντικών στο Οχάιο.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή New Albany.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στα γύρω νοσοκομεία. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Για την ώρα άγνωστο παραμένει το κίνητρό του.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της περιοχής, Γκρεγκ Τζόουνς, χαρακτήρισε το περιστατικό «στοχευμένη επίθεση» και ανέφερε πως ο ύποπτος δεν αποτελεί απειλή για το κοινό.

Ένα πυροβόλο όπλο βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος.

🚨#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰📌#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 5, 2025