Πυροβολισμοί στο Κεντάκι έξω από γραφεία έκδοσης αδειών οδήγησης – Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εκκίνησαν πυροβολισμοί από δράστη ή δράστες έξω από γραφείο αδειών οδήγησης του Κεντάκι, την ώρα που από θαύμα δεν σκοτώθηκαν περισσότεροι, όπως μετέφεραν οι New York Times. Τα γραφεία έκδοσης αδειών οδήγησης, τα DMV είναι οι πιο δημοφιλείς δημόσιες υπηρεσίες και ο χώρος ήταν γεμάτος πολίτες.

Η αστυνομία του Λούιβιλ δήλωσε ότι εξακολουθεί να διεξάγει έρευνες και δεν έχει ακόμη εντοπίσει υπόπτους. «Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν θανάσιμα έξω από ένα γραφείο έκδοσης αδειών οδήγησης στο Λούισβιλ την Παρασκευή και πολλά άτομα διέφυγαν με ένα όχημα», ανακοίνωσε η αστυνομία. Αρχικά δεν ήταν βέβαιοι αν επρόκειτο για έναν ή περισσότερους δράστες.

Το αστυνομικό τμήμα του Λούιβιλ ενημέρωσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το περιφερειακό γραφείο έκδοσης αδειών οδήγησης στη διεύθυνση 6202 Γουίλισμορ Ντράιβ, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Ντίξι, όπου μια μεγάλη ομάδα αστυνομικών είχε ανταποκριθεί στους πυροβολισμούς το μεσημέρι.

Τα θύματα βρέθηκαν στο χώρο στάθμευσης, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άνδρας πέθανε επί τόπου και δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου κατέληξαν, ανέφερε η αστυνομία.

Δεν υπήρχαν «αναγνωρίσιμοι ύποπτοι», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. Όταν ρωτήθηκε αν οι πυροβολισμοί ήταν δολοφονία-αυτοκτονία, σύνηθες σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών, ο αξιωματικός της αστυνομίας Ντόναλντ Μπόεκμαν, απάντησε αρνητικά.

Σε συνέντευξη Τύπου που προβλήθηκε από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ότι οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να διεξάγουν έρευνα, συλλέγοντας βίντεο παρακολούθησης και παίρνοντας συνεντεύξεις από μάρτυρες. Η αστυνομία δεν είχε προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο ή αν τα τρία θύματα συνδέονται μεταξύ τους, είπε.

Ο Άλεν Μπλερ, εκπρόσωπος του Υπουργικού Συμβουλίου Μεταφορών του Κεντάκι, το οποίο εποπτεύει τα γραφεία αδειοδότησης της πολιτείας, δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί συνέβησαν έξω από το κτίριο και ότι οι υπάλληλοι που βρίσκονταν στο γραφείο ήταν ασφαλείς.

«Είχαμε ασφάλεια στο γραφείο και κλειδώσαμε αμέσως το κτίριο», είπε. «Οι εργαζόμενοι φεύγουν και το γραφείο θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας».

