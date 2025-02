Άλλη μία ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του μετρό Clémenceau, στον δήμο Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, ξημερώματα Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο τραυματίστηκε.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 03:30 και ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι, δήλωσαν ο εισαγγελέας Βρυξελλών και ο δήμαρχος του Άντερλεχτ, στο ραδιόφωνο RTBF.

«Ένα άτομο τραυματίστηκε, δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», επιβεβαίωσε η Εισαγγελία. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο, αλλά η κατάστασή του έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

«Οι ύποπτοι κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό τους», επιβεβαίωσε η Εισαγγελία σε Δελτίο Τύπου.

New shooting at Clemenceau metro station leaves one person injured https://t.co/HQF3CkgQMY #Belga #Police #Violence #Justice #Brussels pic.twitter.com/CtEYesQ9Gz

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Θα πρέπει επίσης να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση με τον χθεσινό πυροβολισμό», προστίθεται στο Δελτίο Τύπου.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα 24ωρο στο Άντερλεχτ. Εχθές δύο ένοπλοι άντρες άνοιξαν πυρ έξω από τον σταθμό του μετρό Clémenceau στις Βρυξέλλες. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Οι δράστες αναζητούνται ακόμη.

🇧🇪 BRUSSELS MANHUNT: GUNMEN ON THE LOOSE!

Armed men with Kalashnikov rifles opened fire near Clémenceau metro station. Police are searching for multiple suspects.#Brussels #Breaking #Belgium pic.twitter.com/JVK7GGFapn

