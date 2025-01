Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης - Τουλάχιστον 11 τραυματίες

Νέο περιστατικό βίας στις ΗΠΑ, με πυροβολισμούς σε κλαμπ στην περιοχή Κουίνς της Νέας Υόρκης, συνέβη στις 23:20 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το κλαμπ Amazura και τουλάχιστον έντεκα άτομα φέρουν τραύματα.

Στο σημείο έχουν φτάσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από τις αρχές.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία και σύμφωνα με τη New York Post η κατάστασή τους δεν είναι κρίσιμη.

Οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει και οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Δείτε βίντεο

«Peace demands more courage than bloodshed.» Mass Shooting In Queens, New York at Amazura Event Hall. Pray For Everyone’s Life.pic.twitter.com/Wpus0ctMhE — Inspiration on 𝕏 (@InspirationOnX) January 2, 2025

🚨🚨 The mass shooting tonight in Queens took place at Nightclub Amazura- 13 have been shot. Details to come pic.twitter.com/FgvGGBowNo — Based DK (@Back_2TheMiddle) January 2, 2025