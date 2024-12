Σοκ έχει προκαλέσει το νέο μακελειό που σημειώθηκε σε σχολείο των ΗΠΑ, μετά από ένοπλη επίθεση στην οποία προέβη μία 15χρονη μαθήτρια, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας και έξι να τραυματιστούν.

Η Νάταλι «Σαμάνθα» Ρούπνοου άνοιξε πυρ σε μία αίθουσα του Abundant Life Christian School το πρωί της Δευτέρας, σκοτώνοντας έναν μαθητή και έναν εκπαιδευτικό, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε στο CNN ότι η Ρούπνοου «αντιμετώπιζε προβλήματα και εξέφρασε κάποια από αυτά σε γραπτά, τα οποία τώρα εξετάζονται», ένα μανιφέστο που φέρεται ενα είχε γράψει η ίδια με τίτλο «Πόλεμος κατά της ανθρωπότητας» δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μανιφέστο είναι αποκαλυπτικό για την ψυχική κατάσταση της 15χρονης, τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Ο φερόμενος ως φίλος της 15χρονης επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του μανιφέστου, σημειώνοντας ότι του το έστειλε η ίδια μέσω WhatsApp, εκφράζοντας την επιθυμία της να σταματήσει την παραπληροφόρηση και να παρουσιάσει τα γεγονότα με ειλικρίνεια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ με βάση πληροφορίες διεθνών μέσων.

Το εξασέλιδο μανιφέστο αποκαλύπτει βαθιά ανησυχητικές πληροφορίες για την 15χρονη Σαμάνθα, σχετικά με αρκετά ζητήματα, αλλά και τις επιρροές που είχε για να διαπράξει το έγκλημα.

Η Σαμάνθα περιέγραψε τη σχέση της με τους γονείς της ως «εξαιρετικά δύσκολη», αναφερόμενη σε αυτούς ως «αποβράσματα». Ισχυρίστηκε ότι η οικογένειά της «δεν την αγαπούσε» και εξέφρασε την αίσθηση ότι αισθανόταν το «λάθος παιδί» στην οικογένειά της.

Η Σαμάνθα δήλωσε ότι σχεδίαζε να αυτοκτονήσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ένιωθε ότι η διάπραξη ενός πυροβολισμού θα ήταν «καλύτερη από μια ηλίθια βαρετή αυτοκτονία».

Το μανιφέστο υπογραμμίζει το βαθύ θαυμασμό της Σαμάνθα για άτομα που ήταν υπεύθυνα για προηγούμενες μαζικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων:

Pekka Eric Auvinen (φινλανδός εκτελεστής σε σχολείο).

Arda Küçükyetim, ένας Τούρκος νεοναζί που πραγματοποίησε μαζική επίθεση νωρίτερα φέτος. Η Σαμάνθα αναφέρθηκε στον Küçükyetim ως «έναν απόλυτο άγιο» και τον αναγνώρισε ως σημαντική έμπνευση.

Τον Vladislav Roslyakov, δράστη των πυροβολισμών σε σχολείο στην Κριμαία το 2018.

Η Σαμάνθα αποκάλυψε ότι απέκτησε τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση μέσω «ψεμάτων, χειραγώγησης και της βλακείας του πατέρα [της]».

Ο φίλος της δράστιδας, ο οποίος τη γνώριζε πριν από δύο χρόνια μέσω μιας σχέσης εξ αποστάσεως, έδωσε τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Γνωρίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά. Ο φίλος περιέγραψε τη Σαμάνθα ως ευγενική, γενναιόδωρη και χαρούμενη στις επαφές τους. Διηγήθηκε ότι του έκανε συχνά δώρα χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Επισημαίνει, επίσης, τον διαρκή σχολικό εκφοβισμό, τον οποίο προσδιόρισε ως σημαντική πηγή της απαισιοδοξίας και του αυξανόμενου θυμού της προς τους άλλους. Ο φίλος της το επιβεβαίωσε αυτό, τονίζοντας ότι ο εκφοβισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρνητικής της άποψης για τη ζωή.

Police are identifying 15-year-old Natalie «Samantha» Rupnow as the shooter who opened fire inside the Christian school she attended in Madison, Wisconsin, on Monday, killing a teacher and a student and wounding six others.

Former FBI Agent Brad Garrett has more. pic.twitter.com/4sp5FTMLhc

