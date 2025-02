Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο απείλησε να εμποδίσει την επέκταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας τη Δευτέρα, καθώς, όπως είπε, «πρέπει να δοθεί χρόνος για τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας», σύμφωνα με τον διεθνή εκπρόσωπο της ουγγρικής κυβέρνησης, Ζόλταν Κόβακς.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κόβακς δήλωσε ότι ο Σιγιάρτο πιστεύει ότι οι Βρυξέλλες «βιάζονται να λάβουν αποφάσεις που εμποδίζουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας:

🛑 Hungary will not support extending EU sanctions on Russian and Belarusian individuals, as time must be given for U.S.-Russia peace talks, said FM Szijjártó in Washington. He criticized Brussels for rushing decisions that hinder peace efforts and for breaking its own energy… pic.twitter.com/d8OZVATvid

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 20, 2025