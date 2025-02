Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Τετάρτη το βράδυ πως η Μόσχα κρατά «τα χαρτιά στα χέρια» στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια πριν σχεδόν τρία χρόνια, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Behind the scenes and happening now on Air Force One, President Trump heads down to speak with the @WhiteHouse traveling press pool… pic.twitter.com/IqD3QoVqjl

— Dan Scavino (@Scavino47) February 20, 2025